Chceme zpřísnit azylovou politiku v rámci EU, řekl ministr vnitra Rakušan

„Povinné relokační kvóty Česká republika nikdy neodsouhlasila, nikdy s nimi ani souhlasit nebude, to je dlouhodobá pozice. Pokud by Evropský parlament s něčím takovým přišel, tak prostě souhlasné stanovisko České republiky nebude moci přijít,“ zdůraznil ministr vnitra.

„Druhá věc, za kterou bojujeme také dlouhodobě, je zpřísněná hraniční procedura, zrychlené návraty přímo od vnějších hranic Evropské unie zpátky do zemí původu nebo do třetích bezpečných zemí. Kdyby i tady parlament navrhoval nějakou změnu, která by oslabovala návratovou proceduru, tak v té chvíli Česká republika prostě souhlasné stanovisko nikdy vyslovit nemůže,“ řekl novinářům Rakušan.

Především v levé části politického spektra Evropského parlamentu se totiž podle něj objevují názory, že by povinné relokační kvóty obsahovat mohl, aby se pomohlo jižním státům Evropské unie, a že naopak nepotřebujeme zpřísněnou hraniční proceduru.

Zdůraznil, že migrační pakt ještě nevstoupil v platnost a že má zpřísnit podmínky pro příchod migrantů na evropský kontinent.

„Chceme zpřísnit, zrychlit návraty, zpřísnit azylovou politiku v rámci Evropské unie. Dostat se do stádia, kdy se už nikdo nebude deset let pohybovat po území EU, mít třeba kriminální minulost a potom se dopustit brutálního zločinu v Bruselu,“ uvedl v narážce na událost, při níž v centru belgického hlavního města v říjnu terorista zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky a vykřikoval přitom islamistická hesla.

Podstatou reformy migrační politiky Evropské unie je solidarita postavená na rozhodnutí členských států, jak chtějí k řešení problému migrace přispět. Kromě přijetí uprchlíků na svém území to může být jak finanční pomoc zasaženým státům, tak pomoc s ostrahou vnější hranice EU a s hraniční procedurou.

Stínová ministryně vnitra za ANO Jana Mračková Vildumetzová neprosadila při jednání výboru pro bezpečnost neprosadila usnesení – „bezpečnostní výbor vyslovuje nesouhlas s migračním paktem, ke kterému dal souhlas za Českou republiku ministr vnitra Vít Rakušan na setkání skupiny ministrů vnitra členských států EU ve dnech 8. a 9. června 2023 v Lucemburku“. S poslanci ANO pro to hlasoval jen poslanec SPD Radek Koten.

Výbor se pak jednomyslně shodl na doporučení vládě České republiky, aby v průběhu dalšího jednání o tzv. migračním paktu na evropské úrovni trvala na důsledné a účinné ochraně vnější hranice Evropské unie, zrychlení a zpřísnění návratových procedur.