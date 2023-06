Babiš vybídl Fialu, ať chce od Evropské komise 40 miliard za uprchlíky

„Jediné řešení migrace je, že ty lodě nevyplují a že je pošleme domů a postaráme se tam o ně,“ prohlásil bývalý premiér a předseda ANO.

Pašeráci podle Babiše vydělávají 6 miliard eur ročně, částečně na pašování lidí.

Neprosadil, aby to bylo i bodem jednání Sněmovny před čtvrtečním a pátečním jednáním Evropské rady.

„Andrej Babiš mne vyzval, ať na Evropské radě zablokuji dohodu o migraci. Ponechme stranou, že obsah dohody z Rady ministrů vnitra odpovídá pozici, kterou schválila jeho vláda. Pominu i to, že on i jeho poslanci bezostyšně lžou a straší kvótami na migranty, které v dohodě vůbec nejsou. Nejhorší ale je, že Andrej Babiš opět ukázal, že EU vůbec nerozumí, i když neustále tvrdí opak a „dokazuje“ to fotkami s kdekým,“ napsal na Twitteru premiér.

Kdyby podle Fialy bývalý premiér Babiš tušil, jak EU funguje, tak by podle premiéra věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů možné není. „Textu se teď budou věnovat další evropské instituce, protože o tom zkrátka ministři vnitra už rozhodli. Evropská rada tyto věci vůbec neschvaluje, protože se využívá jiný legislativní postup,“ napsal Fiala.

Když Fiala nezmění pozici k migračnímu paktu, může dojít na hlasování o nedůvěře vládě

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová už v úterý ve Sněmovně řekla, že pokud premiér jménem České republiky nepřehodnotí postoj k migračnímu paktu, jak ho zaujal Rakušan při jednání ministrů vnitra v Lucemburku, bude ANO řešit hlasování o nedůvěře vládě.

„Já myslím, že Vít Rakušan ani neví, co způsobil. A měl by si to uvědomit alespoň premiér této země a na nejbližší Evropské radě změnit pozici České republiky a migrační pakt jasně odmítnout. Protože pokud se tak nestane, nemá tu tato vláda co dělat. Protože překročila ten největší mandát, a to je mandát, který vzešel z voleb, protože jak strany koalice SPOLU, tak STAN ministra Rakušana, tohle před volbami odmítali, a s tím je i lidi volili. Nechci tedy mluvit planě do větru, ale pokud by se jasně k tomu premiér nepostavil, mohlo by to vést až k vyvolání nedůvěry této vládě, které vyvolá hnutí ANO, to nemohu v tuto chvíli vyloučit,“ řekla Schillerová.