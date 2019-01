České mezinárodní řidičské průkazy jsou zastaralé. OSN ale změnu nechystá

Cestovatel, který se rozhodne řídit automobil v zemích mimo Evropskou unii, potřebuje už několik desetiletí mezinárodní řidičský průkaz. Podoba dokumentu ale odpovídá spíš období studené války než digitálnímu 21. století. Nejde vlastně o řidičský průkaz v pravém slova smyslu.

Je to spíše úřední ověření řidičského oprávnění, které vydává český úřad pro zahraniční země. Bez originálního řidičského průkazu mezinárodní řidičský průkaz neplatí. Cestovatelé si stěžují na jeho nepraktickou formu. Jde o papírovou knížku, do které je vlepená pasová fotografie. Často si s dokumentem nevědí rady ani zahraniční policisté.

Kromě nepraktického formátu komplikuje život řidičům především fakt, že úmluvy, které upravují pravidla pro řízení v cizích státech, jsou hned dvě. Starší ženevská Úmluva o silničním provozu byla podepsána v roce 1949 a od té doby se k ní připojilo celkem 97 zemí. Mladší úmluva vznikla v roce 1968, tedy před víc jak půl stoletím, ve Vídni.

K modernější dohodě zatím přistoupilo 78 států. Většina zemí včetně České republiky přijala oba dokumenty. Pokud se ale chystá řidič třeba do Spojených států, k řízení ho opravňuje pouze ženevská verze, výhradně vídeňskou úmluvu zase akceptuje například Írán.

Rozdíl je také v délce platnosti. Zatímco vídeňský vzor získá řidič na tři roky, ženevská verze platí pouze rok. Pro obzvlášť vášnivé cestovatele nebo pro lidi, kteří pobývají v cizině dlouhodobě, to může představovat nepříjemný problém. V praxi to znamená návrat do České republiky na obecní úřad s rozšířenou působností, kde se dokument vystavuje.

Evropská unie s dokumentem moc nezmůže

„Co se týče mezinárodních řidičských průkazů, které mají stále papírovou podobu s přilepenou papírovou fotografií, vzhledem k digitalizaci, která v současném světě probíhá, samozřejmě nepovažuji tuto formu za vyhovující a osobně bych uvítal v této oblasti výraznou modernizaci,“ uvedl pro iDNES.cz Pavel Telička, člen Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch a místopředseda Evropského parlamentu.

Modernizace mezinárodních řidičských průkazů je podle Teličky navíc komplikována tím, že ne všechny státy jsou v digitalizaci státní správy tak pokročilé jako státy Evropské unie. To, co evropská veřejnost považuje za běžnou věc, může být v méně vyspělých zemích neřešitelný úkol. Smlouvy zaštiťuje OSN. Češi se podle Teličky přesto mohou dočkat alespoň částečného zlepšení.

„Z hlediska České republiky se chystá určitá inovace v tom, že již nebude od žadatelů vyžadována papírová fotografie, ale bude možnost žadatele vyfotit na místě či použít digitální fotografii z běžného řidičského průkazu z databáze Ministerstva vnitra,“ uvedl Telička. Záležitost se podle něj aktuálně řeší, bude ale potřeba změnit Zákon o silničním provozu.

„Je pravda, že současná podoba mezinárodního řidičského průkazu je zastaralá, jak svou velikostí, tak svým vzhledem. Je ale důležité uvést, že se jedná o mezinárodní dokument, který je využíván celosvětově. Není tak tedy v přímé pravomoci EU rozhodnout o změně jeho podoby,“ uvedla pro iDNES.cz poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (ANO). Za důležitější pro evropské řidiče považuje aktuálně změny, které se podařilo prosadit díky digitalizaci státní správy. Český řidič už při vyřizování tuzemského řidičského průkazu nemusí žádat výhradně v místě trvalého bydliště a nemusí už na úřad nosit vlastní fotografii.

„Vzhledem k tomu, že systém mezinárodních řidičských průkazů je v současné době stejný již po několik desetiletí, je samozřejmě možno o modernizaci mluvit a přikročit i ke konkrétním krokům. Problémem je, že by tyto kroky měla podnikat primárně OSN, což znamená, že se celá záležitost může protáhnout,“ řekla iDNES.cz europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Jednání na úrovni OSN bývají dlouhá a složitá, provést zásadní změnu vyžaduje trpělivou diplomatickou práci. Pokud by se navíc Evropská unie rozhodla přijít s vlastním dokumentem, mohlo by to podle Konečné působit na ostatní země negativně.

„Aktuálně není připravována novelizace úmluv,“ uvedla za Stálou misi České republiky při OSN Kristina Horňáčková. Evropská hospodářská komise OSN, pod kterou agenda mezinárodních řidičských průkazů spadá, se v současné době snaží především sjednotit mezinárodní standardy národních řidičských průkazů.

Čtvrt milionu průkazů za pět let

Ze statistik Ministerstva dopravy vyplývá, že Češi si mezinárodní řidičský průkaz vyřizují čím dál tím častěji. V roce 2018 si o dokument požádalo 66 675 řidičů, v roce 2014 jich přitom bylo necelých 38 tisíc. Zájem od té doby každoročně stoupá. Za posledních pět let bylo vydáno celkem čtvrt milionu mezinárodních řidičských průkazů. Výrazně populárnější je ženevská varianta, o kterou požádalo přes 190 tisíc cestovatelů. Přestože je ve většině zemí pro cizince vlastnění alespoň jedné z variant při řízení povinností, reálně moc výhod nepřináší a řidič by se často obešel i s běžným evropským řidičským průkazem. Přesto je dobré si dokument pořídit, v některých případech dokáže nečekaným způsobem hodně pomoci.

„Myslím, že bych dokázal projet všechny cesty i bez něj, protože všude akceptovali i ten náš slovenský,“ říká o mezinárodním řidičském průkazu slovenský cestovatel Marek Slobodník, který projíždí exotické země na Pionýru. „Ta knížka je taková dobrá záloha, kdyby vás chtěli zkorumpovaní policisté vydírat na místě tím, že vám seberou řidičský průkaz. Když řidič vlastní průkaz mezinárodní (popřípadě dva, nebo tři), tak ho policistovi nechá a jede dál. Myslím si, že je to jeho jediná výhoda,“ uzavírá Slobodník.