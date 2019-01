Starosta Trutnova přišel o řidičský průkaz, v obci se řítil devadesátkou

Přestupek Adamec spáchal na rovince v Chotěvicích na Trutnovsku v místech, kde je spíše řídká zástavba. „Široko daleko je tam vidět, není tam třeba nějaká škola nebo náměstíčko. Předjel jsem jiné auto a nestáhl pak plyn, což je moje vina,“ připustil poslanec pro iDNES.cz.

Policejní šetření na místě podle Adamce potvrdilo, že před jízdou nepil alkohol. Přestupek ve správním řízení poté řešil Městský úřad ve Vrchlabí. Určil to tak krajský úřad kvůli tomu, aby o starostovi nerozhodovali jeho vlastní úředníci.

Postavil jsem se k tomu čelem

„Jsem si vědom, že jsem spáchal přestupek. Postavil jsem se k tomu čelem, mrzí mě to. Měsíc a půl, kdy mi ještě řidičský průkaz byl ponechán, než skončilo řízení o přestupku, jsem jezdil opravdu s lehkým plynem. Nejezdím běžně s přestupky takového kalibru, mám za sebou čtyřicet let bez nehody,“ řekl Ivan Adamec.

„Kdybych mával průkazkou poslanecké sněmovny, tak bych se ani nedivil, že by mě média natřela. V takovém případě mě to ale vůbec nenapadlo. Já jsem se ani ve správním řízení nijak nevzpěčoval, nekladl jsem si žádné podmínky,“ říká Ivan Adamec.

Překročení rychlosti v obci o víc než 40 kilometrů v hodině nelze projednat blokově na místě. Úřady za něj mohou uložit pokutu 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení od půl roku do roku.

Do práce teď chodí pěšky

Poslanec si chce o vrácení řidičského průkazu požádat po polovině trestu, takže by se mu mohl vrátit 15. března. Zatím prý chodí do práce pěšky nebo ho vozí manželka. Jako starosta má k dispozici řidiče a do poslanecké sněmovny ho bere jeho asistent nebo rodina.

O poslancův přestupek se začala zajímat média, proto ho Adamec v sobotu přiznal na svém facebookovém profilu.

Problém s rychlou jízdou přes Chotěvice měl v roce 2010 i tehdejší královéhradecký policejní ředitel Petr Přibyl, který ve služebním autě spěchal na poradu do Trutnova a překročil rychlost o 40 kilometrů v hodině. Policie tehdy nechtěla České televizi sdělit, jaký dostal trest, podle kolegů to byla pokuta i zákaz řízení.