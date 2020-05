Teploty zpočátku pod 20 stupni, srážkově bude příští měsíc průměrný

18:53 , aktualizováno 18:53

Začátkem období od 25. května do 21. června teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů Celsia, poté se však zase mírně oteplí. Budou se střídat teplejší dny s těmi chladnějšími a teploty by měly být mírně pod průměrem. Srážkově by měly příští čtyři týdny být průměrné. V měsíčním výhledu počasí to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).