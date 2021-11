Na jaře zdravotníky opěvovali, teď jim nadávají, říká šéfka asociace sester

Pravděpodobně největší obavy během současné vlny koronavirové epidemie v Česku vyvolává přetížení nemocnic a jejich personálu. Šochmanová se tak jako jejich představitelka velmi kriticky vyjádřila k nedělní demonstraci na pražské Letné, kde lidé protestovali proti vládním opatřením a nedodržovali je.

„Je to až šokující, že v době, kdy čísla jsou, jaká jsou, ještě někdo pochybuje. V některých nemocnicích mají na ventilátorech pouze neočkované, tak opravdu nevím, co by někteří odpírači chtěli za důkaz, že očkování má význam a nastavená opatření se musí dodržovat, jinak se z toho nedostaneme,“ řekla v Rozstřelu.

Pro zdravotníky jsou podle Šochmanové zprávy o podobných akcích velmi deprimující a celková atmosféra mezi nimi není dobrá. „Lidé jsou vyčerpaní, bojí se, co bude. Navíc jsou nyní i terčem různých útoků, například dostávají vulgární e-maily. Na jaře byli zdravotníci opěvováni jako hrdinové, lidé chápali jejich práci, teď je to pravý opak,“ nechala se slyšet.

I když se zdravotnická zařízení snaží bránit přetěžování svých zaměstnanců, v současné situaci musí management zajistit péči o pacienty a chod provozu, uvedla Šochmanová. „Je to velmi složité. Naštěstí zdravotníci jsou zodpovědní a uvědomují si důležitost toho, že musejí být v práci déle a v daleko intenzivnějším výkonu,“ podotkla.

Přesto se v poslední době objevily zprávy o nespokojenosti lékařů kvůli neproplaceným přesčasům. „Pokud nejsou zaplaceni za to, co odpracovali, tak to samozřejmě není správné. Nemám konkrétní informace, ale pokud to tak je, je to špatně,“ řekla prezidentka asociace sester, podle níž by také měly jít odměny od státu lidem „v první linii“.

Zařízení po celé republice se musejí vypořádat také s nedostatkem personálu, jeho nahrazení Šochmanová označila jako „běh na dlouhou trať“. „Teď jsme pozitivně zaznamenali zvýšený zájem o studium na středních zdravotnických školách a vysokých a vyšších odborných školách se zdravotnickým zaměřením. Ale to studium také trvá, takže ti lidé nám do systému ještě nějaký čas nepřijdou,“ uvedla.

Pomůže jen dodržování opatření

„Zatím nedochází k výrazným odchodům lékařů, ale je to jedna z trvajících obav,“ doplnila. Povolávání mediků do nemocnic Šochmanová spíše nepodporuje: „Je to taková dvousečná zbraň, samozřejmě máme teď nedostatek lidí, ale zároveň potřebujeme, aby ti medici dostudovali a vstoupili do toho systému normálně jako lékaři.“

Zdravotníkům by bezesporu ulevilo zklidnění situace. „Ideálně návrat k normálu, všem bych přála normální Vánoce, i když fakta a prognózy tomu moc nenasvědčují. Ale naděje umírá poslední,“ věří Šochmanová.

„Teď je jediným východiskem, kdyby ustaly hlasy odmítačů a začaly se striktně dodržovat opatření. Rovněž kdyby každý, kdo ještě váhá s očkováním, se nechal naočkovat,“ nastínila možnou cestu z krize.