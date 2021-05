Za noc jsem byl čtyřikrát v krytu, Izraelci jsou připraveni, líčí Stropnický

Je napětí znát i mezi obyčejnými lidmi?

Je to podstatný rozměr momentálního stavu. Nesmíme zapomínat, že v Izraeli žije zhruba 20 procent Palestinců, kteří zde pracují, mají rodiny, zkrátka normálně žijí. To se ale nyní změnilo, ve smíšených městech dochází k zapalování modliteben, synagog, k pokusům o lynčování, k eskalaci vzájemných násilností. To je vedlejší produkt situace a je to nebezpečné, protože se chování lidí dostává do iracionální roviny a tací, kteří by se jinak chovali civilizovaně, se začnou chovat nesmírně agresivně a ohrožují životy druhého etnika.

Hamás cílí na obydlené čtvrti, hřiště, různé instituce, kde předpokládá větší seskupení lidí. Bohužel se o tom takto neinformuje.