K ­zemi, zakrýt si hlavu a­ čekat. Reportáž z úkrytu před raketami Hamasu

Ležím na trávníku, příjemně teplý večer. Byla by to pohoda, ale je to peklo, místo hvězd totiž počítám na nebi zásahy izraelské protiraketové obrany. Měla bych ležet čelem k trávě a­ krýt si hlavu. Ale jsou to takové rány, že se musím dívat, zda trosky sestřelených raket nepadají přímo na mě. Tedy, doufám, že bych je mohla vidět a včas uhnout.

Pak rána, třese se země. Pak jeden ohnivý výbuch přímo nade mnou, a ještě jeden. Další a ­další rakety, vypadají na nebi jako světelné koule. Vřískot sirén nemá konce.