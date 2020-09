Izrael rozvolnil opatření moc rychle, stejně jako Česko, myslí si Stropnický

V Izraeli je aktuálně třítýdenní hodně striktní celostátní karanténa. Můžete přiblížit, jak to aktuálně v zemi v praxi vypadá?

Karanténa je docela důsledná a přísná. O jeden stupeň méně, než tomu bylo na jaře, ale opatření je celá řada a jdou v některých případech do velkých detailů. To hlavní: Můžete se pohybovat pouze do tisíce metrů od svého bydliště. Jsou zavřené veškeré obchody s výjimkou základních potravin, lékáren a například, to je typické pro Izrael, opraven počítačů a komunikačních prostředků.