Slova o odposleších byla nadsázka, mírní ministerstvo vyjádření Benešové

Benešová ve středu během projednávání žádosti opozice o vyslovení nedůvěry vlády zdůraznila, že na ministerstvo nepřišla ohýbat právo, ale posílit justici.

„Nejsem rudá Marie, nikdy jsem ve straně nebyla,“ uvedla k další z námitek kritiků jejího jmenování. „Ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuju z telefonních odposlechů,“ poznamenala ministryně s úsměvem.

Její slova ovšem vyvolala odezvu mezi odborníky. „Uvedené vyjádření paní ministryně spravedlnosti považujeme za nevhodné,“ uvedl mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný. Více nechtěl celou věc komentovat.

Prezident organizace Jan Lata byl o něco sdílnější. „Státní zástupce se dostává do kontaktu s řadou citlivých informací. Je ale vázán služebním tajemstvím, a to i po zániku funkce. Operovat s tím, že znám citlivé informace o někom, je krajně nevhodné,“ uvedl pro Deník N. Podle něj má takové informace využívat státní zástupce pouze v rámci své profese, ale ne mimo. „Navíc, když to slouží k politickým aktivitám,“ dodal.

Projev v jistém ohledu zarazil také Unii obhájců. „My nevíme, o kom mluví, což je zásadní věc. Taky nevím, zda mluví o nahrávkách z praxe, když byla státní zástupkyní, nebo jde o nahrávky z doby, kdy byla obhájcem. To je rozhodují buď ve vztahu ke státnímu zastupitelství, nebo k Advokátní komoře,“ uvedl člen prezídia Unie Václav Vlk.

Víc nechtěl celou věc komentovat. „Jenom můžu obecně říci - žádné odposlechy se nemají nařizovat, protože je to jenom zlo. A budou jen zlo. Paní ministryně to včera předvedla úplně ukázkově.“

Znejistila i politiky

Benešová znejistila i politickou reprezentaci. „Tak tento výrok ministryně spravedlnosti považuji skutečně za nehorázný. Má jít o vyhrožování? Na ministerstvu se vedou nějaké složky? Toto je ministryně spravedlnosti?“ otázal se předseda strany KDU-ČSL Marek Výborný.

„Co tím dlouhým souvětím, kde padlo i mé jméno, paní ministryně myslela? Velký bratr, tedy velká sestra se dívá? A slyší? Ten výrok je tak šílený, že mě jen utvrdil v mém postoji - Marie Benešová není vhodnou ministryní spravedlnosti,“ uvedl na Twitteru Vít Rakušan ze STAN.

Vůči slovům ministryně se ohradil také senátor Pavel Fischer. „Ministryně spravedlnosti dnes odbyla své kritky s tím, že některé dávno zní z odposlechů. Mám za to, že by to měla buď vysvětlit, nebo se všem omluvit. Jinak nemá v úřadě co dělat,“ napsal na Twitteru.

„A k těm odposlechům měla přístup jako advokátka obviněných, jako prokurátorka nebo jako ministryně? Všechno špatně, zejména v kontextu s jejím prohlášením o možnosti objednat si trestní stíhání. Hlavně, že se tomu poslanci zasmáli,“ podivil se i expremiér Mirek Topolánek.



Redakce iDNES.cz se pokusila ministryni Benešovou kontaktovat, do večera však na zaslanou SMS nereagovala. Její slova se tak alespoň pokusil korigovat mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. „Paní ministryně svá slova v projevu na půdě Parlamentu vyslovila v nadsázce,“ reagoval.

Příchod Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti spustilo řadu demonstrací po celé České republice.



Bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek oznámil svůj úmysl skončit den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Mezi obviněnými je i premiér Andrej Babiš, který případ označuje za politickou kauzu. Demonstraci žádali na začátku pouze odchod Benešové z vlády, nyní žádají i demisi premiéra.