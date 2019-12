Palladium země české se vrací do Staré Boleslavi. Dočasně bylo v péči Duky

Kardinál Dominik Duka palladium předal v úterý proboštovi staroboleslavské kapituly sv. Kosmy a Damiána Liboru Bulínovi. Duka také jmenoval Bulína strážcem Palladia země české a předal mu i jmenovací dekret.



Obrázek, který podle legendy darovala svatému Václavu jeho babička svatá Ludmila, se dosud vystavoval jen výjimečně o velkých svátcích. Od nového roku bude vystaven v boční kapli mariánské baziliky vedle oltáře. S ohledem na cenu palladia, které je svým významem srovnáváno s korunovačními klenoty, bude kaple zabezpečena, a přístupná tak bude jen s průvodcem.



Palladium je spojováno se sv. Metodějem, který jej podle tradice věnoval při křtu svaté Ludmile, a proto se významem srovnává s korunovačními klenoty. Po smrti Ludmily obrázek zdědil sv. Václav, který jej nosil až do svého skonu. Po jeho smrti se obraz na mnoho let ztratil.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie vznikla na místě, kde byl podle legendy obraz znovu nalezen ve 12. století. Za husitských válek byl reliéf roztaven a v první polovině 15. století ho nejspíše z dochované hmoty opět odlil neznámý umělec.

Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud byl roku 1650 v triumfálním průvodu přenesen do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Baziliku opouští jen výjimečně. V roce 2015 se stal národní kulturní památkou.