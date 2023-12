Kolik přidá stát na péči? Jurečka promluví o zvýšení příspěvku postiženým

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Růst příspěvku na péči navrhovaný poslanci opozičního hnutí ANO vláda Petra Fialy (ODS) odmítla. Návrhy novel podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) neodpovídají české legislativě.

„Taková opatření nejdou dělat na vrub dluhu do budoucna,“ sdělil Jurečka. Příspěvek na péči vláda podle něj nicméně zvýší, podrobnosti představí v pátek dopoledne.

Lidé do 18 let věku dostávají v současnosti podle stupně závislosti 3 300 korun, 6 600 korun, 13 900 korun nebo 19 200 korun měsíčně. Novela, kterou navrhlo hnutí ANO, by částky zvedla na 3 630 korun, 7 260 korun, 15 290 korun a na 21 120 korun za měsíc.

Lidem starším 18 let ve třetím stupni závislosti by příspěvek vzrostl o 1 280 Kč na 14 080 korun a ve čtvrtém stupni o 1 920 korun na 21 120 Kč.

Ve Sněmovně je v podstatě od začátku volebního období novela poslanců opozičního hnutí SPD, která zvyšuje příspěvky na péči lidem v prvním a druhém stupni závislosti na pomoci druhých. Lidé do 18 let věku v prvním stupni by podle novely pobírali 4 950 korun a v druhém stupni závislosti 9 900 korun za měsíc.

Tělesně postižení dospělí v prvním stupni by měli 2 640 korun a ve druhém stupni 6 600 korun měsíčně. Sněmovna loni v prosinci tuto předlohu v úvodním kole jen rozjednala.