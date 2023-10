Zvyšte příspěvek na péči, žádají postižení ministra. Chtějí aspoň deset procent

Příspěvek na péči: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v současnosti stanoví výši příspěvku ve čtyřech stupních, a to v závislosti na míře potřeby pomoci. Drobný rozdíl je ve výši příspěvku v jednotlivých stupních u osob ve věku do 18 let a u osob starších 18 let. I. stupeň 880,- Kč (3300,- Kč u dětí), II. stupeň 4400,- Kč (u dětí 6600,- Kč), III. stupeň 12 800,- Kč (u dětí 13 900,- Kč), IV. stupeň je u obou skupin ve stejné výše, to je 19 200,- Kč.