Ombudsman doporučil poslancům, aby zvýšili po letech příspěvek na péči

Obsahuje celkem šest doporučení na změnu zákonů a zvýšení příspěvku na péči a jeho pravidelná valorizace je jedním z nich.

„Lidé, kteří potřebují pomoc druhých, dostávají tak malý příspěvek na péči, že si z něj potřebnou pomoc nemohou zaplatit,“ upozornil ombudsman ve své zprávě, kterou vzali poslanci petičního výboru na vědomí.

Výše příspěvku závisí na věku a stupni závislosti. Na počátku roku 2007 byl příspěvek na péči pro dospělé v prvním stupni 2 tisíce korun, ve druhém stupni 4 tisíce korun, ve třetím 8 tisíc a ve čtvrtém stupni 11 tisíc. „Nyní je to ve stupni I jen 880 korun, ve stupni II 4 400 korun, ve stupni III 12 800 a ve stupni IV jde o částku19 200 korun,“ připomněl ombudsman.

„Výše příspěvků na péči je nedostatečná, protože nepokrývá potřebné služby ani v rozsahu, který nastavil zákon o sociálních službách v roce 2007. Tím je ohroženo i právo lidí s postižením na nezávislý život. Česká republika tak porušuje čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením,“ burcuje úřad veřejného ochránce práv ve své zprávě.

„Týká se to to lidí, kteří si těžko mohou pomoci sami,“ dal zprávě ombudsmana za pravdu šéf petičního výboru Tomio Okamura.

Dodal, že jeho SPD zvýšení příspěvku na péči již dříve navrhla, ale návrh stále leží ve Sněmovně a koalice ho není ochotna projednat. Věří, že po apelu úřadu ombudsmana by se to mohlo změnit a že by koalice neměla řešit to, že zvýšení příspěvku navrhla politická konkurence.

Ombudsman kromě zvýšení příspěvku na péči doporučuje také nový zákon o ústavní výchově dětí či snížení soudního poplatku za odvolání v diskriminačních sporech a rozšíření takzvaného milostivého léta i na pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Vhodné by podle ombudsmana byly i změny předpisů, díky kterým by justiční pohledávky mohly vymáhat celní úřady a správa sociálního zabezpečení by mohla zastavit vyplácení sirotčího důchodu při jeho zjevném zneužívání.