Malostranský zápisník: Ještě jeden komunista (a terorista) ve vedení Pirátů?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Názorově blízký přítel pirátského předsedy nerad kapitalisty, Američany a Židy – no a co? Úklid po Zemanovi si žádá 9 úředníků navrch. Kdo je Fialova hlavní pretoriánka? A jak to má KDU-ČSL s průchodností střev?