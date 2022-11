Spisovatel Vondruška: Po Karlu IV. tu zbyla „blbá nálada“, Čechy měl za pokladnici

Co změnilo váš názor?

Je pravda, že už jsem epopej psát nechtěl. Navíc jsem vždy říkal, že nechci psát o době Karla IV., protože mám vůči výsledkům jeho vlády spoustu výhrad. Jenže člověk míní a okolnosti mění. Změnila se doba. Historická literatura může být alegorií, která ukazuje, v čem se mýlíme. Není to jen atraktivní čtení o rytířích a drsném středověku, ale lucemburská doba přímo volá, abychom přemýšleli o tom, co dnes děláme špatně. První díl se jmenuje Král cizinec a ukazuje, jakým neštěstím je, pokud se panovník stará jen o zájmy v zahraničí a ne o zemi, kterou by měl zvelebovat. Problém dobré vlády je osou celé epopeje. Plánuji ji na čtyři díly a ten poslední bude končit smrtí Karla IV.

Že byl Karel IV. zvolen největším Čechem ještě neznamená, že jím opravdu byl. Vlastimil Vondruška