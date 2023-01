Praha mě svedla svou architekturou a protiklady, říká americký spisovatel

Vzpomínáte někdy na život v USA?

Moc si z něj nepamatuji. Vytěsnil jsem ho ze své mysli, protože původně jsem chtěl na Cornish College of the Arts studovat divadlo, ale týden předtím, než škola začala, si můj bratr vzal život. Mým světem to od základů otřáslo. První semestr jsem na škole sice dokončil, ale celkově jsem se vůbec nebyl schopný soustředit. Dostal jsem se do stavu, kdy jsem neměl ponětí, jak se svým životem naložit ani jaký je jeho smysl. Věděl jsem, že musím udělat nějakou zásadní změnu, jinak bych se z toho stavu nikdy neměl šanci vymanit.

Podvědomí Česka bylo v minulosti rozerváno na cucky děním okolo Jana Husa, prohrou na Bílé hoře a dalšími historickými událostmi. Pozitivní na tom je, že jsou Češi díky tomu velmi skromní, pokorní a upřímní.