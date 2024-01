Nosní kapky i paralen se nadužívají. Nelze je brát preventivně, říká lékárník

Podle některých lékařů letos začalo období respiračních onemocnění dříve, než jsme byli zvyklí. Bylo to znatelné i u vás v lékárně?

Ano. Ale loňská sezona byla podobná. Začala brzy a končila pozdě. Trvala prakticky až do léta. Ještě v průběhu června jsme měli obrovskou nemocnost. Podle mě za to stále z velké části mohl covid. Díky rouškám se nemoci tolik nešířily, muselo se to dohnat. Zásadní je nedostatečná postcovidová imunita. Zejména u dětí. Jejich imunita je znatelně nižší, než tomu bylo dřív, infekty jsou agresivnější a často nezabírá léčba, která dříve zabírala. Onemocnění, která dnes vyžadují antibiotickou léčbu, jsou častější.

Přibližně miliarda lidí na světě má nedostatek vitaminu D. Mažeme se ochrannými krémy s vysokými UV faktory a tyhle filtry blokují kromě slunečního záření i jeho tvorbu.