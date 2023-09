Pravda a mýty o léčivosti bylin. Co zabírá a co škodí, vysvětluje profesor Jahodář

Jaké byliny opravdu fungují? Jak je sbírat a jak je používat? Jaké nejčastější chyby děláme doma při jejich zpracování? Jsou předpěstované bylinky v kořenáčích vhodné jako léčivky? A na co si dát pozor? I o tom jsme si povídali s předním odborníkem na léčivé rostliny prof. RNDr. LUĎKEM JAHODÁŘEM (74), CSc., který se jimi zabývá už více než padesát let a vydal o nich řadu odborných publikací. V čem může být nebezpečná máta? S jakým kořením bychom to neměli v kuchyni přehánět? Co funguje na uklidnění a co na posílení imunity? Může zabrat populární rýmovník nebo angínovník? A v čem měly babky kořenářky pravdu? | foto: Martin Veselý, MAFRA