Česko má nejrychlejší laser na světě. Operaci oka zvládne za 10 sekund

„Tento femtosekundový laserový přístroj je aktuálně nejmodernější a nejrychlejší na světě. Operují se s ním dioptrické vady, krátkozrakost, astigmatismus a velmi brzy i dalekozrakost, kterou do této chvíle nešlo pomocí tohoto přístroje operovat,“ uvedla pro server iDNES.cz primářka kliniky NeoVize Lucie Valešová.

Přístroj, o který je ve světě velký zájem a jehož pořízení vyjde na několik milionů korun, pracuje na principu „mikro výbuchů“, v oku tvoří jednu tečku vedle druhé a tím uvnitř tkání vymodeluje to, co chce vyříznout. Díky tomu mohou lékaři operovat pod povrchem rohovky a neřezat do ní z vrchu. Na této metodě se pracuje už více let, ale teď tento přístroj získal nové parametry a výrazně zrychlil, což nabízí pacientům i lékařům větší komfort. Zároveň se jedná o bezpečnější způsob operace.

Přístroj zvládne operaci oka za deset sekund

„Přístroj je 2-3krát rychlejší než předchozí lasery, což znamená, že pacient místo 30 sekund, kdy se musel vydržet nehýbat, stačí, když vydrží pouze 10 sekund. Pro pacienty je to obrovský rozdíl, 10 sekund je doba, o které si pacient může říct, že si ani nevšiml, že se něco dělo,“ vysvětlila dále Valešová. Přístroj umožňuje lékařům snazší manipulaci, která je však svým způsobem oproti jiným laserům jiná. Operace je tedy jak pro pacienty, tak pro lékaře mnohem komfortnější.

Pacient během operace neleží v tunelu, laser přiklápí pouze ramena. Pacienti se tak nemusí obávat pocitu klaustrofobie. Přístroj má zároveň jemnější osvětlení, proti ostrému světlu v předchozí variantě přístroje.

Po laserové operaci mohou pacienti zlepšení zraku bez dioptrií zaznamenat okamžitě. Rohovka je však po operaci oteklá a do druhého dne od zákroku se může vidění zdát „jako přes vodu“. „Už první den po operaci mohou pacienti začít nějakým způsobem normálně fungovat. Třeba večer se mohou dívat na televizi, to není problém. Nicméně oko se rehabilituje a je potřeba, aby každý vnímal, že celková rehabilitace zabere pár týdnů,“ dodala Valešová. O operaci je dle slov primářky velký zájem a komfort jejího průběhu si pacienti pochvalují.