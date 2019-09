Poprvé mimo Sněmovnu? Vysaje nás Babiš i Klaus, obávají se komunisté

Není to nic fatálního, lidé mají dovolené, je otázka, jak ten průzkum dělali, přemítá dlouholetý komunistický poslanec Jiří Dolejš. A stranický šéf Vojtěch Filip rovnou poznamenává, že 4,5 procenta hlasů, která v neděli straně přisoudil průzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi, je nedůvěryhodných.

Přesto komunisté vědí, že mají problém. A že první průzkum od listopadu 1989, podle něhož by strana skončila před branami Sněmovny, nemusí být poslední.

„Na průzkumy moc nedám, ale nedivil bych se, kdyby naše preference skutečně padaly,“ připouští kritik stranického vedení a šéf buňky Plzeň-sever Richard Pokorný.

„Už před rokem jsem varoval, abychom po Senátu nevypadli i ze Sněmovny. Babiš je sice velkokapitalista, ale dokáže přitáhnout levicové voliče, vypráskal mafiánskou pravici od kormidel a působíme vedle něho jako vyhaslá hvězda,“ myslí si Pokorný. Navíc se podle něho na komunisty řítí další pohroma, voliče jim po Babišovi může přebírat také nově vzniklé hnutí Trikolóra.

Obavy z Klause

„Je to sice strana, která se socialismem nemá nic společného, neboť rodina Klausů zná jen bezpřívlastkový krajní kapitalismus s nadřazením soukromého vlastnictví nad vše ostatní včetně lidského života, ale ve svém vystupování se snaží kopírovat Babiše a tvářit se jako strana pro všechny,“ uvažuje Pokorný.

„Když k tomu Trikolóra přidá silnou nacionalistickou rétoriku, má šanci oslovit i část našich voličů,“ dodává Pokorný.

Ten v KSČM patří k názorovému křídlu, jehož nejvýraznějším představitelem je někdejší stranická dvojka Josef Skála, který na loňském komunistickém sjezdu těsně prohrál souboj o předsednický post s Filipem. Skálovské křídlo pak zcela ostrouhalo, když se do nejužšího vedení nedostal žádný z jeho podporovatelů.

„Část Skálových hlasů velmi umně získal Vojtěch Filip, když na svou stranu zlákal Stanislava Grospiče. Proslýchá se, že právě on by mohl po Filipovi na příštím sjezdu převzít post předsedy. Všimněte si, jak byl dřív Standa radikální a v posledních letech zmírnil. Je vidět, že občas se to v něm bije,“ tvrdí zdroj MF DNES z KSČM.

A za příklad dává i Grospičův komentář k nedělnímu průzkumu, kdy komunistický místopředseda přes ČTK sdělil, že výsledek „nepodceňuje ani nepřeceňuje“.

„Snaží se nenaštvat Filipa ani jeho kritiky,“ dodává zdroj z KSČM.

„Pokud v tom někdo vidí opatrnost a spojuje to s dalšími domněnkami, pak nevnímá společenskou realitu,“ hájí se Grospič, podle něhož má strana dostatek síly se s její „ostrakizací“ i v průzkumech vyrovnat.

„Babišovi za šosem“

To jiný komunista, Skála, má jasno. Průzkum jen ukázal to, co ve straně už dobře vědí.

„Moc bych si přál, aby ten výsledek průzkumu byl jen dílem nějaké manipulace, ale bohužel jde o trend a těžko lze tuto velmi alarmující cifru považovat jen za epizodu,“ tvrdí Skála.

„Pro lidi nejsme alternativa, nejsme dost radikální a teď už nejsme ani opozice. Schovali jsme se Babišovi za šos a vůbec jeho vládu nekonfrontujeme zleva. Až na zdanění církevních restitucí jsme nezvedli žádné pořádné téma,“ vadí Skálovi. Zároveň však připouští, že vedle něho stále není nikdo, kdo by byl připraven Filipa na příštím sjezdu, který mají komunisté v plánu v dubnu příštího roku, vyzvat.

„Slýchám názory, že bychom udělali lépe, kdybychom vládu nepodpořili. Ale čemu bychom tím pomohli?“ táže se Dolejš. „Velmi reálně by došlo k ústavní krizi, která by vedla až k předčasným volbám. Musíme si teď zkrátka projít tím slzavým údolím, kdy levicový volič vsadil v dobrých časech na hnutí ANO,“ předvídá Dolejš, že strana se po čase zase oklepe.

„Každopádně je to podnět k tomu, abychom jako KSČM začali lépe pracovat na propagaci našich priorit,“ říká o současných prognózách KSČM místopředsedkyně Kateřina Konečná, podle které strana potřebuje hlavně zlepšit PR. Právě Konečná je další z možných kandidátů na převzetí strany po Filipovi. „Skálovci“ ji svého času označovali za velkou naději, v posledních letech ji však podle nich oslabuje to, že se přesunula do Bruselu.

Stále se však mezi komunisty najdou i vyslovení optimisté. „Jsem přesvědčen, že úbytek voličů je dočasný. Andrej Babiš nebude moci rozdávat věčně, naše doba zase přijde,“ věří poslanec Jiří Valenta.