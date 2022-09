Nešťastný výrok premiéra. Fialu kritizují opoziční politici i ministři

Na protivládní demonstraci se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle policie kolem 70 tisíc lidí. Premiér Fiala v reakci na to novinářům řekl, že je jasné, že se v Česku objevují dezinformační proruské kampaně a někdo jim podléhá.

Dodal, že každý má právo vyjádřit své postoje a demonstrovat. „Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů,“ doplnil Fiala.

Od jeho slov se v neděli nicméně distancovala část ministrů. „Nervozita ve společnosti je obrovská, nebudu pohrdat a nálepkovat lidi, kteří se sejdou k demonstraci,“ prohlásil například ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že chápe lidi, kteří na demonstraci přišli.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na Twitteru napsal, že nechce banalizovat obavy lidí z energetické krize a označovat za prokremelského přívržence každého, kdo zpochybní postup vlády.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Odmítám banalizovat obavy lidí z energetické krize a označovat za prokremelského přívržence každého, kdo zpochybní postup vlády. Není to totiž pravda.



„Ano, Kreml a extremisté využívají současné složité situace, nejisté doby k rozeštvávání společnosti a na včerejší demonstraci jich bylo mezi pořadateli mnoho. Ale rozhodně je i řada zcela obyčejných lidí, rodin, živnostníků, kterým je úzko při výhledu na další měsíce. Nejsme tu od toho, abychom jejich obavy zpochybňovali, jsme tu od toho, aby tyto obavy nemuseli mít,“ napsal na sociální sítě.

K sobotní demonstraci se vyjádřil také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Obdobně jako Rakušan i on zdůraznil, že je nutné mezi lidmi rozlišovat.

„Já bych odlišil lidi, kteří tam přišli a měli na sobě například trička Vladimíra Putina, adorovali ho a říkali, jaký je to skvělý politik. To je jedna kategorie lidí, kde si myslím, že ty názory jsou někde úplně jinde. A pak tam jsou lidi, kteří mají strach, mají obavu a přišli vyjádřit svůj názor. A my jako vláda musíme dát nějakou odpověď v řádu jednotek dnů nebo týdnů, že opravdu tu situaci zvládnou,“ prohlásil v neděli v Otázkách Václava Moravce.

Obdobně mluvil i ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. I ten naznačil, že na Václavské náměstí přišli i lidé, kteří se bojí.

Vláda má odpovědnost, míní Kuba

Podle Martina Kuby by vláda neměla podceňovat strach lidí ze současného zdražování a energetické krize a měla by jim dát jasně najevo, že je situací provede. „Výrok samotný není šťastný, je nutné se zamýšlet nad tím a podívat se, co tam lidi vede, a pokud to vláda bude ignorovat, tak může nastat problém,“ komentoval v neděli v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News Kuba premiérova slova.

Podle něj je jasné, že se země dostává do dezinformační války a že se na organizaci sobotní demonstrace podíleli proruští aktivisté. „Úkolem této vlády je dát jasně najevo lidem, že je tou situací provedeme, to patří k demokracii, vláda má za to odpovědnost,“ doplnil.

Za nešťastný označila výrok Fialy k demonstraci i místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová. Uvedla, že by se neshodla se všemi řečníky na demonstraci, ale protestující lidé měli její podporu. Vláda podle ní řeší současnou situaci špatně.

Pochopení pro účast lidí na demonstraci vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. I on uvedl, že není možné takto velký protest komentovat jen slovy o proruských svolavatelích demonstrace. „S těmi vláda musí mluvit a nejde to smáznout tím, že organizátory demonstrace označíme za lidi podporující Putina. Věřím tomu, že ministři v posledních dvou týdnech pochopili, že situace není jednoduchá,“ prohlásil Půta.

Podle poslance SPD Jana Hrnčíře byly Fialovy výroky arogantní a hloupé. Řekl, že si nemyslí, že demonstraci svolaly proruské síly. Projevy na demonstraci se podle něj týkaly zoufalé situace, kdy vláda není schopna lidem pomoct.

Demonstrace s názvem Česká republika na 1. místě byl společnou akcí organizací, politických stran a občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia pod sochou svatého Václava řečníci kritizovali především vysoké ceny energií a prozápadní kurz současné vlády. Organizátoři uvedli, že požadují okamžitou demisi Fialova kabinetu a vypsání nových parlamentních voleb. V případě nesplnění požadavku hrozí vyhlášením odporu.