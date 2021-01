Zeman se nenechá očkovat veřejně. Odpůrce by nepřesvědčil, míní Ovčáček

„Dnes je moderní neustále něco ukazovat nebo jít příkladem. Tím ale nic nezměníte. Pokud je někdo přesvědčen, že je očkování škodlivé, tak se takový člověk velice těžko přesvědčuje. Pan prezident navíc nikdy nebyl příznivcem spektakulárních akcí tohoto typu,“ vysvětlil Ovčáček v rozhovoru pro rádio ZET.

Zeman se proti koronaviru nechá naočkovat v soukromí v druhé polovině ledna. „Absolvuje pravidelnou lékařskou prohlídku, v rámci které se nechá naočkovat vakcínou, která bude k dispozici, takže si nebude vybírat,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš po nedělním novoročním obědě v Lánech.

Během setkání přišla řeč také na to, proč prezident vyhlásil termín letošních parlamentních voleb v rekordním předstihu už 10 měsíců dopředu. Opozice za to Zemana v uplynulých dnech kritizovala, kvůli pravidlům financování kampaní už totiž jednotlivé strany musejí ukrajovat peníze z maximálního rozpočtu na volební kampaň (až 90 milionů korun) a to bez ohledu na to, zda jde o samostatnou stranu, či o koalici.



„Pan prezident chtěl v současné mimořádné situaci, kdy nebude možné pořádat mítinky a setkání s občany, dát politickým stranám dostatek času na kampaň. To, že to znamená lepší finanční rozvahu je sice pravda, ale peníze nejsou všechno,“ vysvětlil prezidentův krok Ovčáček.

3. ledna 2021

Setkání s Vystrčilem není v plánu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se na rozdíl od premiéra Andreje Babiše na tradiční novoroční oběd s prezidentem nepodívá. Hrad s ním stále odmítá komunikovat. „Pozvání se nechystá. To je mé poctivé stanovisko vzhledem k diametrální odlišnosti postojů předsedy Senátu v klíčových otázkách,“ vysvětlil Ovčáček.

Zeman s předsedou Senátu nekomunikuje od jeho srpnové cesty na Tchaj-wan, kterou označil za klukovskou provokaci. „Není důvod, aby se nadále účastnil porady ústavních činitelů,“ oznámil prezident v září krátce po Vystrčilově návratu z ostrova.

Ovčáček se také vrátil k rozruchu kolem údajného prezidentova vetování daňového balíčku. Zeman v prvním dopise předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi uvedl, že „uvedený zákon vrací k dalšímu opatření“. Politici i ústavní právníci následně začali spekulovat, zda daná věta znamená veto či nikoliv.

Zeman proto následně raději Vondráčkovi napsal druhý dopis, ve kterém situaci vyjasnil. „Prezident dal najevo svůj distanc, ale zároveň nechtěl vládě komplikovat situaci. Proto zvolil variantu nepodpisu. Dopis nijak nepoukazoval na článek 50,“ vysvětlil Ovčáček s tím, že následné dohady považuje za „šarádu“.