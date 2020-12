Daně u mě nenarazí, řekl Zeman. Jehly nemá rád, očkován bude v soukromí

„Nechám se očkovat, ale nebudu dělat žádnou šaškárnu pro televizní kamery. Počkám si až projde první vlna očkování (zdravotníci), druhá vlna (záchranáři a policisté) a já se pak zařadím mezi všechny ostatní důchodce,“ prohlásil Zeman.

Bude však usilovat o to, aby získal jednorázovou vakcínu. Takovou do Česka dodá farmaceutická společnost Johnson&Johnson. „Budu loudit, abych z těch vakcín, které se nabízejí, dostal jednosložkovou, což by znamenalo, že si ušetřím jedno píchnutí jehlou,“ uvedl prezident s tím, že jehly nemá rád.

Svůj celoživotní strach však překoná, chce jít příkladem všem občanům. Očkování je podle Zemana totiž jedinou cestou z epidemie.

Politici, kteří odmítají nouzový stav, jsou hyeny

Prezident v rozhovoru také podpořil další prodloužení nouzového stavu. Pro zvládnutí epidemie je podle něj nezbytné. „Politiky, kteří to odmítají, považuji za hyeny. Posílají na smrt další stovky, možná tisíce lidí. Jen proto, aby si u živých zvýšili popularitu,“ doplnil.

Zeman také zopakoval, že je zastáncem přísných opatření. „Vím, že je to nepopulární, ale na druhé straně je to užitečné,“ míní. V souvislosti s politickými postoji k restrikcím poukázal na blížící se sněmovní volby, které budou za necelý rok. „Každý politik zleva i zprava bude hledat v očích veřejnosti souhlas s jeho kroky a tím souhlasem jsou například otevřené hospody.“

Prezident míní, že protiepidemický systém PES obsahující pět pásem rizik se souvisejícími omezeními a zákazy byl vypracován s tichým předpokladem, že se situace kolem epidemie koronaviru bude zlepšovat. Situace se ale naopak zhoršila a autoři systému si uvědomují, že by narazili na odpor veřejnosti při přechodu do pátého, nejvyššího stupně rizika, uvedl. „Je potřeba mít odvahu a někdy se s názorem veřejnosti rozejít,“ dodal.

Kritizoval kampaň ministerstva k očkování

Zeman se také vyslovil pro rozumnou marketingovou kampaň na podporu očkování. Podobně jako premiér Andrej Babiš, opozice a odborníci na marketing kritizoval inzerát, který minulý týden publikovalo ministerstvo zdravotnictví.



„Stříkačka s jehlou a naprosto stupidní text? Chcete-li přesvědčit občany, musíte volit rozumnou marketingovou strategii a ne tuhle pitomost,“ prohlásil.



Zeman míní, že základní příčinou zpoždění Česka v přípravě očkování lidí je častá výměna ministrů zdravotnictví, když se v této funkci vystřídali v krátkém čase Adam Vojtěch, Roman Prymula a Jan Blatný. „Skluz se dá dohnat. Není problém s vakcínou, problém je s očkovacími centry. Myslím si, že dosud nejsou připravena a je to chyba,“ podotkl prezident.

Daňový balíček nepodepíše, ale ani nevetuje

Vládní daňový balíček se snížením daně z příjmů zaměstnanců a zvýšením základní slevy na poplatníka u prezidenta nenarazí, byť je kritický i k jeho senátní verzi. Zákon prý sice nepodepíše, ale ani nevetuje. Bude tedy platit.

O daňovém balíčku ale bude v úterý ještě hlasovat Sněmovna. Může schválit senátní verzi, což je pravděpodobné, původní sněmovní verzi, nebo nic. Teprve po přijetí poputuje zákon na Hrad. Už dříve prezident oznámil, že sněmovní znění zákona bude vetovat.

Zeman uvedl, že už sdělil premiéru i ministryni financí, že zákon nepodepíše. „Nebudu ho sice vetovat, právě díky tomu, že Senát přece jenom učinil krok správným směrem, ale na druhé straně ústupek považuji za nedostatečný,“ řekl.