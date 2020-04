Přibývá bizarních udání na policii: Soused nemá roušku, přijeďte!

Přednedávnem se na linku pražských strážníků dokonce ozvala žena, která si stěžovala na souseda, že bere do svého bytu bývalou přítelkyni a ona se bojí, že by mohla být nakažená. Po policii požadovala, aby muž byl v bytě sám. Ale to není vše. „Také nám oznámili, že se muž se ženou líbá na veřejnosti bez ochranné roušky nebo že se nudisté u rybníka opalují bez roušek. Rovněž si žena stěžovala na to, že sportovec, který kolem ní proběhl, hlasitě dýchal, a tím ji mohl ohrozit,“ vyjmenovává mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Pražané si podle ní ze začátku nejvíce stěžovali na cestující v městské hromadné dopravě.