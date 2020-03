Na hranicích vznikly kolony. Kontroly potrvají až 20 dnů, odhaduje policie

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na Folmavě stojí hlavně osobní vozidla, fronta se stále prodlužuje. V pátek je tu tradičně nejsilnější provoz, k tomu přibylo množství Čechů, aby stihli dorazit do země před půlnočním zavřením hranic.

Mezi vozy, jejichž řidiči čekali ve frontě na kontrolu asi 35 minut, byla stále asi čtvrtina Němců, kteří chtěli stihnout navštívit české pohraničí před zákazem. Poté už budou moci projíždět jen pendleři, co pracují v německém vnitrozemí a budou mít potvrzení zaměstnavatele.

Osobní vozy jezdí do ČR jedním pruhem, náklady bez kontroly druhým, kde policisté nestojí. Autobusy, kterých moc není, se odstavují do prostředního pruhu. „Dáváme řidičům letáky a doporučujeme jim, aby sledovali stránky ministerstva vnitra, kde jsou aktuální informace a pro sichr si tu raději ty Čechy zaznamenáme a řekneme jim, co musí dodržovat,“ uvedla policistka.

„Opatření, která zavedla vláda, jsou správná. Ale lidé z příhraničí z toho moc nadšení nejsou,“ řekla mladá řidička z Domažlicka, která denně dojíždí za prací do městečka Furt im Wald, první obce za Folmavou. Dnes jí zaměstnavatel dal potvrzení o práci. Podle ní Němci obavy jako Češi nemají.

Opatření vyžaduje intenzivnější nasazení policie, která má především dohlížet na to, aby se vyhlášené zákazy dodržovaly.

Například policisté začali doprovázet hygieniky při dohledu nad tím, zda lidé vracející se z rizikových zemí dodržují čtrnáctidenní karanténu. Podle Švejdara má policie seznam lidí, kterých se to týká. Policie může podle něj provádět kontroly i bez pracovníků hygieny. Dodal, že nařízená karanténa, ale neznamená, že se lidé musejí zdržovat jen doma.



„Vyzývám občany k toleranci. Je to situace, která je v České republice poprvé. Policie přijala spoustu opatření. Nedokážeme odhadnout vývoj, ale věřím, že to zvládneme. Žádám, abyste situaci respektovali,“ řekl Švejdar.

V preventivní karanténě je nyní podle policejního prezidenta něj 198 policistů. Žádný z nich neměl test na koronavirus pozitivní.

„Policie má k dispozici několik desítek tisíc respirátorů. Máme také desetitisíce litrů desinfekčních prostředků a řešíme další pomůcky pro naše zaměstnance,“ sdělil náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Michal Keřka.

Příhraniční pracovníci se musí prokázat

Policejní síly byly rozmístěny na hranicích s Německem a Rakouskem, kde provádějí namátkové kontroly s cílem vyhmátnout lidi vykazující příznaky chřipky a nechat je vyšetřit.



Nově budou bránit v přejezdu hranic z obou stran všem lidem, na které se nevztahují výjimky. Ty se týkají jednak Čechů, kteří za hranicemi pracují, jednak lidí – Čechů i cizinců – s trvalým pobytem v Česku, kteří se vracejí domů.

„Po migrační krizi v roce 2015 jsme začali cvičit koncept ochrany hranic. Když budou občané překračovat hranice, musí prokázat to, že pracují ve vzdálenosti do 50 kilometrů od státní hranice. Pokud to prokážou, bude jim umožněno hranice překročit,“ řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk.

Od páteční půlnoci je přes hranice zakázána autobusová, vlaková a lodní doprava lidí. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště.

Zákaz se netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodinných příslušníků, příslušníků záchranné služby nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.



Policii pomáhá na hranicích armáda

Z kontrol na vybraných deseti hraničních přechodech policisté za posledních 24 hodin poslali do karantény šest lidí. Od čtvrtečního do dnešního rána zkontrolovali 27 248 vozidel, čtyři odstavili. Teplotu změřili 15 839 lidem.



Od pondělního rána, kdy byly na hranicích namátkové kontroly zavedeny s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem, poslali policisté do karantény celkem 17 lidí a kontrolovali přes 134 tisíc aut. Česko má k pátečnímu ránu 117 lidí s nákazou.

Policii, hasičům a celníkům pomáhá na hranicích i armáda, od úterý uvolnila 30 příslušníků vojenského zdravotnického personálu. Pomáhají s odebíráním vzorků pro testování na koronavirus. Opatření se týká deseti hraničních přechodů se Slovenskem, Německem a Rakouskem. Jde o přechody Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí.

Testovaní lidé musí na hranicích čekat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. Pokud se u nich nemoc ve zrychleném testu ukáže, půjdou do dvoutýdenní karantény. Běžné laboratorní testy trvají zhruba šest hodin, pozitivní rychlý test se musí potvrdit. Opatření se týká jak Čechů, tak cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

Na Slovensko mohou jen Slováci

Na dálnici D2 se na hraničním přechodu Lanžhot kvůli opatření na slovenská straně vytvořila v pátek ráno asi čtyřkilometrová kolona především kamionů. Doprava u hranic je svedena do jednoho jízdního pruhu.Slovensko kvůli šíření nového typu koronaviru uzavřelo všechny přechody s Českou republikou.



Krátce po sedmé ráno se podle webové kamery na dálnici ještě kolona netvořila, před 8:00 už byla ale zhruba tříkilometrová, po 9:00 dosahovala podle dálničních informačních tabulí asi osmi kilometrů.

„Je to v důsledku kontrol slovenských státních orgánů při vjezdu na Slovensko,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Všem, kdo hranice přejíždějí, slovenští hasiči v ochranných oblecích měří teplotu, policisté v rouškách rozdávají informační letáky. Ty, kterým vstup neumožní, vracejí zpět do ČR. Podle webové kamery na dálnici je provoz směrem do ČR minimální. Kvůli šíření koronaviru plánovalo Slovensko v pátek uzavřít hraniční přechody nejen s Českou republikou, ale i Maďarskem, Rakouskem a Ukrajinou. Vstup do země chce umožnit pouze lidem, kteří mají na Slovensku trvalý a přechodný pobyt nebo jiné povolení k pobytu.