Karanténa by měla trvat alespoň tři týdny, říká epidemiolog Maďar

Dodržují podle Vás lidé nařízenou karanténu?

Máme zprávy, že ji nedodržují. Je to poměrně takové alibistické, že si jdou normálně nakoupit. Pokud byl někdo v kontaktu s nemocným, tak by neměl vůbec nikam chodit. Opravdu nikam. U nich by mělo být zařízeno, aby z karantény vůbec nevycházeli. Pak je tu karanténa u lidí, kteří byli v oblasti s nákazou, ale nemají žádné příznaky či nebyli v kontaktu s nakaženým. Tak u nich si umím představit, že půjdou venčit pejska, protože třeba nemají nikoho, kdo by to za ně udělal, tak se to řešit dá. Nebo si půjdou nakoupit někam před zavírací dobou a vyhnou se blízkému kontaktu s jinými lidmi, tak je to akceptovatelné.