Babiš o nouzovém stavu: Řešili jsme dopady, přeli se o obchoďáky

Jak to vypadalo na čtvrtečním jednání vlády? Byla to bitva, jak přísná mají být omezení? Jak těžké bylo rozhodnutí vyhlásit nouzový stav?

Nebyla to žádná bitva. Nebylo to ani těžké rozhodnutí. Víme, že potřebujeme konat rychle. Byli jsme první v Evropě, kteří jsme zakázali lety, kteří jsme přišli s karanténou pro naše lidi, zahájili jsme kontroly na hranicích, zakázali jsme akce s účastí nad 100 lidí. No a teď jsme přistoupili na nouzový stav, protože ta situace se stále zhoršuje a my ji potřebujeme zvládnout.

Proč ale bylo to včerejší jednání tak dlouhé? Začali jste v osm hodin ráno a tisková konference byla až ve dvě hodiny odpoledne.

Protože jsme pilovali detaily. Od začátku se předvídaly různé situace, tak jsme je simulovali, jaký by mohly mít dopad. A třeba na zákazy v rámci obchoďáků jsme měli různé názory. Museli jsme také vzít v potaz, jaký dopad bude mít pro lidi rušení letů do některých zemí, stejně jako zákazy vstupu vstupu cizinců na území České republiky z rizikových oblastí nebo zákaz cestování našich občanů do rizikových oblastí. Museli jsme prostě všechny ty věci podchytit, vyhodnotit. Těch rozhodnutí bylo prostě strašně moc. Proto to trvalo tak dlouho.

Jak funguje spolupráce s ostatními ministry v těchto vypjatých okamžicích?

Funguje velmi dobře. Byly tady nějaké debaty, jestli se sešel nebo nesešel krizový štáb. Musíte si ale uvědomit, že krizový štáb je vláda a jednotliví ministři mají svoje krizové štáby. Z nich vzejdou rozhodnutí, které vláda potvrdí, nebo naopak nepotvrdí. A my máme sice usnesení vlády, že ministři mohou rozhodovat i bez vlády, ale toto je taková situace, kdy je třeba to koordinovat, proto jsme si odsouhlasili, že tentokrát v celé věci bude rozhodovat jen vláda.

Jaké úkoly dostala nová šéfka hygieny Jarmila Rážová?

Momentálně řešíme hlavně odběry v Praze, protože v této chvíli je právě v ní zhruba polovina pozitivních nálezů. Sanitka, která jezdí na to testování, to samozřejmě nestíhá. Proto je potřeba lidem říct, že jsme zřídili i odběrová místa přímo v nemocnicích. Lidé, kteří nemají těžké příznaky, mohou chodit třeba do Motola na infekční. Dneska se také v Ústřední vojenské nemocnici rozbalí speciální stan a už od jedenácti hodin dopoledne tam budou moci lidé přijít na odběry. Stejně tak mohou dojít i na Bulovku.

Ozývají se nám rodiče - živnostníci, kteří budou mít výpadky v příjmech, co mají podle vás dělat?

To je spíš otázka na vicepremiéra Karla Havlíčka (předává telefon).

Havlíček, prosím.

Sice to má být rozhovor s premiérem, ale dobře. Ozývají se nám rodiče - živnostníci, kteří budou mít výpadky v příjmech, co mají podle vás dělat?

Myslíte ty rodiče živnostníky, kteří teď jsou doma s malými dětmi a nemají nárok na odškodné? Tak to už samozřejmě řešíme. Hned v úterý jsme dali dohromady společně se státní Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou postup, který by to umožnil. Státní banka bohužel nemůže přímo dávat dotace, umí to jen ve spojení s komerčními bankami, tak by se to předběžně mohlo řešit takto: Ten živnostník by si vzal úvěr od komerční banky a státní banka by mu za to dala jistinu. A to by měla být ta částka, na které by byl krácen na ošetřovném. Zatím jsme ji předběžně zastropovali na tisíc korun na den. Do konce týdne bych toto téma chtěl dohrát, protože podle mě by se tímto způsobem by se alespoň v této první části dal ten problém rychle sanovat.

To znamená, že v neděli by v této věci mohlo být jasno?

To neumím říct přesně, ale chtěl bych, aby se to tento týden dohrálo. V příštím týdnu musíme řešit, jak to bude dál s rodiči na ošetřováku, protože jeho vyplácení (po dobu devíti dnů) nám bude v první vlně končit. (nato vicepremiér Havlíček předává telefon zpět premiérovi).

Pane premiére, jak dlouho podle vás může nouzový stav trvat? Je vyhlášen na třicet dnů. Bude to ale stačit, nebo naopak odhadujete, že by mohl skončit dřív?

To nikdo neví, ani já. Počty nakažených nám i v Evropě pořád stoupají. A uvědomte si, že vývoj kolem toho viru bude ještě kulminovat. My ale doufáme, že se nám to podaří zarazit.

Slovenský protějšek Peter Pellegrini rozdá všem Slovákům ochranné roušky, nepůjde Česko podobnou cestou?

Pracujeme s různými variantami, i s touto. Napřed ale musíme roušky a respirátory zajistit pro zdravotníky, lékaře, kteří jsou v té pomyslné první linii. To samé musíme udělat pro domovy pro seniory, protože tato skupina našich obyvatel je v tuto chvíli nejohroženější.

Je možné, že se nynější opatření ještě zpřísní?

Možné to je, vyloučit se to nedá. V tuto chvíli to ale není na stole. My naopak potřebujeme, aby lidé chodili do práce. Potřebujeme nastavit systém pro děti. Teď jsme třeba dostali nabídku z České televize, že zavedou nějakou výuku. Oslovíme i další televize, jestli nebudou chystat také něco podobného. V tuto prostě v této věci platí: Evropa je vůči koronaviru jednotná, opatření přijala, uvidíme, jak to celé zafunguje. Nároky jsou velké a je třeba říct: Sranda skončila.

Co byste vzkázal Čechům?

Že je to vážné a aby to brali vážně. Skutečně nechceme nikoho strašit, nikomu komplikovat život nebo vyvolávat paniku, aby lidi museli podnikat nájezdy na obchody s potravinami. Naší prioritou je jen zajistit bezpečnost a zdraví všech našich lidí.