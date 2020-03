To nečekali. Na plicní ventilátory vybrali 10 milionů, za jediný den

„Nemáme slov! Takovou podporu jsme nečekali. Díky této úžasné rychlosti a podpoře od téměř sedmi tisíc lidí se za necelý jeden den vybralo deset milionů korun,“ popisuje Pavel Doležal z iniciativy COVID19CZ.

„Jako první jsme si dali závazek, že do konce března chceme mít prototyp. Ten máme hotový,“ přiblížil pro iDNES.cz Doležal. Následně začala platforma vybírat peníze na prvních 100 kusů prostřednictvím kampaně na webu Donio.cz, dílů má nakoupených na 500 ventilátorů.



Peníze se podařilo vybrat rekordně rychle, během čtyřiadvaceti hodin. Během další půl hodiny, než stačila iniciativa sbírku zastavit, se vybraly další dva miliony korun. „Všechny peníze jsou v současné chvíli na účtu ČVÚT. Máme memorandum o spolupráci, kde se jednoznačně píše, že peníze jsou využitelné jen na stavbu ventilátorů,“ doplnil Doležal.



Ať se nemusí rozhodovat, koho připojí na ventilaci

Ventilátorů na trhu není dostatek a jeden stojí více než půl milionu korun. Náklady CoroVentu se podařilo snížit zhruba na pětinu ceny, vyjde tak na 100 000 korun. Celý bude vyrobený v Česku.



V současnosti mají odborníci spolupracující na platformě COVID19CZ vyvinutý prototyp ventilátoru CoroVent, který testují, aby mohl jít co nejdříve na certifikaci a do nemocnic. Tam by mohli dodat 500 kusů do tří týdnů.

Česká republika má aktuálně pro ventilaci pacientů s koronavirem kolem tisícovky ventilátorů. Zbytek z celkem 3500 ventilačních zařízení v ČR je určený pro mladistvé, prenatální léčbu nebo je již obsazený jinými pacienty. Potřebují ho asi dvě procenta všech nakažených koronavirem.

„Ventilátory na trhu nejsou. Chceme předejít stavu, kdy lékaři budou muset rozhodovat, jakého pacienta připojit na ventilaci a jakého nechat zemřít. Proto jsme vyvinuli CoroVent,“ uvedl Vojta Roček (WorkDay), který projektově vede v rámci platformy COVID19CZ projekt CoroVent.

Tým CoroVentu je složený z pracovníků Fakulty biomedicínského inženýrství při ČVUT, lékařů z jednotek intenzivní péče, specialistů na výrobu, pneumatická vedení, elektroniku a logistiku.

„Vývojem ventilační techniky se zabývám už více než 25 let. Nyní jsme spolu s kolegy z Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze vyvinuli ventilátor CoroVent. Tento ventilátor je speciálně navržen pro pacienty, kteří mají respirační selhání vlivem koronaviru,“ dodal Karel Roubí z Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT.

Cílem týmu CoroVent bylo navrhnout ventilátor z běžně dostupných dílů tak, aby bylo výrobu možné snadno škálovat. Od začátku se počítalo i s tím, že bude přístroj nutné certifikovat k použití v nemocnicích. Ventilátor je vyvíjen jako open source řešení a CoroVent tak uvolnil i veškerou dokumentaci a kódy k přístroji. Tým vývojářů je navíc ochoten poskytnout plnou součinnost dalším firmám, které budou chtít tyto ventilátory vyrábět.

Iniciativa počítá s tím, že stát přispěje na dalších několik stovek kusů, aby bylo možné dodat 500 ventilátorů. „Jenže podobných projektů je na celém světě více, dodavatelů součástek omezený počet, takže je třeba nakupovat rychle, k čemuž se deset míčů v kase brutálně hodí,“ vysvětluje platforma na Facebooku. V současnosti autoři sbírku zastavili a jednají s ministerstvem.