Ministerstvo řeší covid nahodile a s námi se vůbec nebaví, říká AntiCovid tým

„Ačkoliv jsme byli na společné schůzce minulý týden ujištěni, že s námi bude Ministerstvo zdravotnictví konzultovat podobu i formu budoucích opatření, opět jsme se aktuální informace dozvěděli až z médií,“ zní z AntiCovid týmu, který se nově rozrostl o zástupce Pirátů a STAN.



Zástupci končící vlády Andreje Babiše přitom minulý týden tým ujišťovali, že s ním bude ministerstvo zdravotnictví konzultovat podobu i formu budoucích opatření, uvedli experti. Postoj vlády je podle prohlášení mrzí, nicméně jsou připraveni v jednáních pokračovat.

Vláda ve středu rozhodla o povinnosti nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí a o povinnosti pravidelného testování neočkovaných zdravotníků lůžkové péče. Cizinci, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území České republiky, budou mít nově očkování proti covidu-19 hrazené z rozpočtu ministerstva zdravotnictví.

O dalších opatřeních bude ve čtvrtek ráno jednat rada vlády pro zdravotní rizika, v pátek by její závěry měli ministři posoudit na mimořádném jednání.



Klíčové je očkování a testování seniorů

Podle AntiCovid týmu je pro zvládnutí epidemie nezbytné okamžitě zvát na očkování seniory a zaslat tuto informaci i jejich ošetřujícím lékařům.

Testování v domovech seniorů má být pak nastaveno tak, aby se do zařízeních infekce nezavlekla, jak se tomu stalo loni. Očkování zaměstnanců a klientů domovů seniorů by mělo být dokončeno nejpozději do dvou týdnů.

Okamžitě je podle expertů Spolu a PirSTAN nutné zajistit také moderní dostupnou léčbu u nemocných covidem v souladu s doporučením odborných společností. Léčba musí být rychle dostupná v terénu, uvedli.

Preventivně by podle nich měli být testováni všichni pacienti už při příjmu do nemocnice. Organizaci trasování infikovaných a jejich kontaktů by měla přebrat armáda ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, uzavřeli sadu doporučení.



AntiCovid tým koalice SPOLU se v minulosti dohodl s ministerstvem zdravotnictví na pravidelné vzájemné komunikaci. Vzájemná spolupráce však podle členů AntiCovid týmu ze strany ministerstva vydržela pouhý týden.



Zároveň AntiCovid tým už před dvěma týdny představil Národní institut pro zvládnutí pandemie, tedy odbornou skupinu expertů, která je k dispozici Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo doposud tuto skupinu nevyužívá.