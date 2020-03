Prodavačky v obchodech se bojí a chtějí roušky. Doma musí šít vlastní

Vláda ve svém posledním, středečním prohlášení nařídila, že mezi desátou a dvanáctou hodinou budou obchody s potravinami, drogerie a lékárny otevřené pouze pro zákazníky nad 65 let. Zároveň rozhodla, že roušky či nějak zakrytá ústa musí mít nyní všichni.



Roušku si tak například prodavačky z obchodů z potravinami shání jakkoliv. Třeba Andrea Štíbrová žádá o pomoc i na sociálních sítích. „Za Kaufland Krnov žádám a prosím, zda se zde nenachází nějaké hodné duše, které by nám ušily roušky? Jako prodavačky jsme denně v kontaktu se stovkami lidí. Bohužel zaměstnavatel nám poskytuje pouze dezinfekci, ale to, jak všichni víme, nestačí,“ napsala na Facebooku do skupiny Dobrovolníci Krnov.

Pokladní z Tesca Anna Čápová uvádí, že roušky i další ochranné pomůcky mít mohou. Jenže si je musí zajistit sami. „Roušky, dezinfekce a ostatní ochranné pomůcky nejsou nikde k dostání, tak jsme se s maminkou rozhodly roušky ušít doma z toho co máme, ať chráníme sebe a naše okolí,“ říká.

Prodavačky a prodavači se tak snaží, obavy však mají stále ze zákazníků. Ještě před pár dny většina nakupujících v obchodech roušku neměla, od úterý se nicméně situace výrazně změnila. „Lidé roušky nosí, pokud ji někdo nemá, jsou to spíš senioři,“ popisuje prodavačka Aneta Kalasová z pardubické drogerie. Sama roušku má, vyrobila si ji doma sama. „Od zaměstnavatele máme nařízeno ochranu, klidně i šátek mít. Bohužel roušky pro nás nejsou, tak jsme si s kolegyněmi ušily vlastní,“ dodává.

Svou rouškou chráním zákazníky, říká prodavačka

Že pokladní mají roušky, nevadí ani většině zákazníků, naopak to vítají. „Schvaluji, aby prodavačky měly roušku. Vůbec mi to nevadí. Jsem nachlazená a dnes jsem měla strach si vůbec v obchodě zakašlat,“ říká zákaznice Lída Polášková, která by ovšem měla mít roušku především.

Najdou se však i lidé, kteří se lidem v rouškách smějí. „Že se ti lidi nestydí,“ poznamenala například na účet lidí v rouškách žena v pardubickém hypermarketu Globus. Jenže bez roušky už si nyní nenakoupí. V Pardubickém kraji platí nařízení roušek na veřejnosti. Od půlnoci bude z nařízení vlády platit po celé republice.

I tohle nařízení prodavačky vítají. „Já svou rouškou chráním zákazníky. Oceňuji každého z nich, když přijde v roušce. Že to bude povinnost vítám. Nákazy se bojím, denně potkám stovky lidí,“ líčí pokladní Marie Čermáková.

Na stranu pokladních se postavila i blogerka známá pod pseudonymem Slečna pokladní.

„Nejsou to společnosti, které nedovolují roušku. Zajímala jsem se o to a zjistila jsem, že například v jednom Lidlu vám rukavice sami obstarají, v druhém je zakáží. Znamená to tedy, že nejde o společnost, ale o konkrétní lidi, kteří jsou ve vedení a mohou rozhodovat,“ upozorňuje blogerka, která vypomáhala za kasou v obchodě Billa.

Více zákazníků než před Vánoci

Podle ní je současný nápor na pokladní podobný těm o vánočních svátcích. Některé prodavačky si stěžují, že dělají několik hodin denně přesčasy.

„Teď máme místo hektických zákazníků zákazníky vyděšené, a to je horší. Vesměs vidíme stále stejné obličeje. Lidi, kteří pořád odváží plné vozíky, až se divíme, jak s těmi potravinami vlastně jedou a hlavně staří lidé a rodinky s kočárky – ti žádnou karanténu absolutně nedodržují,“ říká Slečna pokladní, která má na Twitteru téměř 24 tisíc sledujících.

Její slova potvrzují i prodavačky z jiných obchodů. „Co se týká pracovního nasazení, tak se opravdu nezvládá, v každém úseku obchodu. Nestíháme chodit na pauzy, i když je člověk hladový a žíznivý. Teď je ta situace klidnější. Ještě před týdnem ta situace byla katastrofální. Všeho nedostatek, zákazníci sprostí, že toto není, toto není, že nic neděláme. V minulém týdnu situace byla horší jak o Vánocích,“ dodává pokladní Čápová z Tesca.



Obchody zavádí opatření, některé roušky proplatí

Samy řetězce se snaží svým zaměstnancům vyjít co nejvíce vstříc. „Všem našim zaměstnancům bude během středečního rána rozdáno několik kusů ochranných roušek na osobu pro osobní potřebu,“ uvedla mluvčí řetězců Kaufland Renata Maierl s tím, že zaměstnanec samozřejmě může používat i vlastní roušku. Ve všech jejich prodejnách je nyní také vyšší frekvence úklidů.

Například v hypermarketech Globus nyní nemají v provozu všechny pokladny. „Spouštíme je pouze v režimu „ob pokladnu“, když je to možné tak „ob dvě pokladny“, kvůli bezpečnému odstupu zákazníků,“ uvedl jednatel společnosti Globus Bronislav Matyšek.

Na prodejnách zároveň zavádí „diskrétní zóny“ před pokladnou, kdy lidé musí přistupovat jednotlivě. Mezi pokladní a zákazníkem by se také měly instalovat být ochranné clony z plexiskla.

„Všichni zaměstnanci úseku pokladen mají i nadále nárok na ochranné rukavice. Ochranné masky a respirátory budou zaměstnancům tohoto úseku přiděleny prioritně – obratem po jejich dodání. Zatím jsou bohužel stále nedostupné na celém trhu,“ dodal. I u nich zvýšily nároky na čistotu a hygienu v prodejnách.

Řetězce vyzývají své zákazníky, aby platili co nejvíce kartou, Lidl navíc uzavřel i zákaznické toalety.

„Snažíme se zajistit i další možnosti preventivní ochrany zákazníků i zaměstnanců. Jedná se například o umístění dezinfekčních prostředků ve vstupu do prodejen. Realizace tohoto opatření však vzhledem k nutné instalaci ve všech prodejnách bude ještě nějakou dobu trvat,“ uvedla mluvčí Zuzana Holá. Svým zaměstnancům by řetězec měl ve středu rozdat několik kusů ochranných roušek, v Česku je jich však stále nedostatek.

„Několik týdnů jsme zároveň v intenzivním kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem průmyslu a obchodu, abychom dokázali dostat roušky a respirátory přednostně pro naše zaměstnance. Na naše zaměstnance zároveň apelujeme, aby v případě, že si ochranné pomůcky dokážou pořídit sami, tak i učinili. Finanční náklady za pořízení těchto pomůcek jim následně proplatíme,“ uvedla mluvčí Billy Dana Bratánková.

Jednotlivé obchodní řetězce dělají maximum pro to, aby zabezpečili plynulý chod dodávek zboží a vlastních nákupů. Současně apelují na zákazníky, aby se při pohybu uvnitř prodejen chovali maximálně ohleduplně a zodpovědně.