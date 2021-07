Poslední den volna přinesl 107 nakažených, reprodukční číslo je těsně nad 1

V nemocnicích bylo v úterý 27 pacientů s covidem-19, pouze tři ve vážném stavu. Ministerstvo zdravotnictví na svém webu momentálně uvádí 32 091 dávek očkování za úterý, počet ještě může průběžně doplňovat.

Pro maturanty, kteří se v květnu kvůli nemoci či karanténě nemohli zúčastnit didaktických testů nebo u testů neuspěli, začíná ve středu mimořádný termín zkoušky. Přihlásilo se k němu 10 929 středoškoláků, z nichž 94 procent si chce opravit předešlý výsledek.

Do středy také mohou zájemci podávat přihlášky do tendru na výběr nového distributora vakcín proti covidu-19. Vítěz zakázky, jejíž objem je 150 milionů korun, by mohl být znám v polovině prázdnin.