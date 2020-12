V Česku zemřelo s covid-19 první dítě. Šlo o holčičku, potvrdili statistici

Ani mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová k informaci nedoplnila žádné podrobnosti. „S ohledem na ochranu osobních údajů informaci potvrzovat nebudu,“ řekla mluvčí pro CNN Prima News.

Podle statistiky, jež zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, se jednalo o holčičku ve věku 0-14 let z Liberecka. Zda měla zemřelá holčička nějaké další nemoci či kolik přesně jí bylo let, zjistit nelze.

Podle informací CNN Prima News bylo dítě ve věku 0 let a nedožilo se tedy ani prvních narozenin. Dosud jde o vůbec první úmrtí spojené s koronavirem ve věkové skupině do 14ti let.

Podobný údaj se ve statistikách objevil již v půlce listopadu. V tabulkách ministerstva se objevil mezi zemřelými chlapec do 14ti let. Měl pocházet z Moravskoslezského kraje a nemoci podlehnout 12. listopadu. Údaje byly posléze smazány s tím, že šlo o omyl.



V Česku zatím s nemocí zemřeli dva lidé, které se řadí do věkové skupiny 15-24 let, v obou případech se jednalo o muže. Ve věkové skupině 25 až 34 let zemřelo 12 lidí. Nejvíce obětí je ale stále ve věku 75 až 84 let, a to 3 432.