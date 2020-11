Těhotným hrozí horší průběh covidu, tvrdí studie. Lékaři ženy uklidňují

Podle analýzy údajů víc než čtyř set tisíc amerických žen ve věku 15 až 44 let, které prodělaly infekci covidem a měly příznaky, byl závažný průběh nemoci – tím je míněna hospitalizace na ARO, připojení na plicní ventilaci či úmrtí – pravděpodobnější u těhotných žen než u ostatních.

„Ačkoli obecně u žen bylo absolutní riziko závažných důsledků infekce covid-19 nízké, u těhotných žen bylo riziko ve srovnání s netěhotnými výrazně vyšší. To může souviset s fyziologickými změnami v těhotenství, včetně zvýšené srdeční frekvence a spotřeby kyslíku, snížené kapacity plic, odklonu od buněčné imunity a zvýšeného rizika tromboembolické choroby,“ píší autoři studie.

Americká studie v číslech Studii provedlo americké národní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Statistici využili data o pacientkách získaná mezi 22. lednem do 3. říjnem 2020. Pracovali s daty o cca 460 tisících pozitivně testovaných ženách od 15 do 44 let, u nichž měli k dispozici údaj, zda v době infekce byly či nebyly těhotné.

Těhotných žen s infekcí bylo přes 30 tisíc(6,6 %), netěhotných 431 tisíc (93,4 %).

Blíže pak zkoumali data zhruba 409 tisíc žen (88,7 %), které prodělaly covid s příznaky (měly symptomatický průběh), z toho 23,5 tisíce bylo těhotných (5,7 % všech příznakových).

Nejčastěji byly pozitivní na Covid-19 ženy hispánského/latinsko-amerického původu (29,7 %), za nimi následovaly bělošky (23,5 %).

Jako příznaky ženy nejčastěji uváděly kašel, bolesti hlavy, bolesti svalů a horečku. Těhotné většinu příznaků současně uváděly méně často než netěhotné. Zdroj.: CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, released November 6.

I jiné analýzy dříve uváděly těhotenství jako „přitěžující okolnost“, která může přispívat k važnému průběhu nemoci, tato práce však popisuje u těhotných ve věku 35 až 44 let téměř čtyřikrát vyšší možné riziko nutnosti připojení na plicní ventilaci a dvojnásobné riziko úmrtí v případě nákazy covidem než u netěhotných žen ve stejném věku.

Aby se riziko vážných stavů a úmrtí snížilo, těhotné by podle autorů analýzy měly vyhledat lékaře okamžitě, pokud se u nich příznaky covidu objeví. „Důraz na důsledné dodržování preventivních opatření k zamezení infekce by rovněž měl být u těhotných žen a jejich rodin větší,“ upozorňují.

Současně připouštějí, že mnoho skutečností o vlivu této infekce na těhotné ženy zůstává nezjištěno a studie poskytuje pouze omezené informace.



„Mezi všemi ženami, které měly příznaky a současně jsme znali jejich původ, bylo zhruba 30 procent hispánského původu, dále pak zhruba 24 procent bělošek,“ uvádějí autoři.

Údaje o těhotných, které se s covidem léčily doma, zkoumali také vědci z Kalifornské univerzity v San Francisku. Podle říjnových závěrů jejich studie mohou příznaky spojené s infekcí u těhotných trvat ve srovnání s ostatními neúměrně dlouho. Více než dvouměsíční potíže uváděla celá čtvrtina z takřka 600 těhotných, které se studie účastnily, ještě po třech týdnech měla příznaky polovina účastnic.



Nejčastějšími časnými příznaky těhotných byly kašel, bolest v krku, celková slabost a bolest těla a horečka. „Příznaky covidu během těhotenství mohou trvat dlouho a mají významný dopad na zdraví a celkovou pohodu ženy,“ uvedla jedna z výzkumnic Vanessa L. Jacoby.

V Brně žena rodila kvůli covidu předčasně

Žena s vážným průběhem koronavirové nákazy porodila koncem října v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Kvůli zdravotním komplikacím matky musel chlapec na svět zhruba o dva měsíce dřív. Lékaři jej přivedli na svět císařským řezem, žena byla v umělém spánku na plicní ventilaci. V den porodu chlapec vážil asi 1 650 gramů, nyní už je s rodiči doma.

„Péče o chlapce byla stejná jako o každé jiné předčasně narozené dítě. Chlapec byl v inkubátoru, dostával kyslík. Adaptace probíhala dobře, a tak jej kolegové z fakultní porodnice na Obilním trhu mohli po pár dnech z inkubátoru vytáhnout. V souvislosti s matčiným covidem nemá potíže,“ popsal primář gynekologicko-porodnického oddělení Ivan Huvar.

Žena rodila týž den, kdy ji kvůli nelepšícímu se stavu připojili na plicní ventilátor. V umělém spánku zůstala jedenáct dní a v nemocnici pak celkově strávila asi tři týdny. „Ve světě těhotných je málo popsaných případů s těžkým průběhem covidu, zatím moc není, o co se opřít. Pro nás všechny je to nová zkušenost, k těmto ženám se musíme chovat jako by covid neměly a přitom byly v takto těžkém stavu,“ přibližuje přimář Huvar.

Když má žena nedostatek kyslíku, špatně se dýchá i plodu, což byl právě případ zmiňované jednatřicetileté ženy, kterou hospitalizovali s vysokými horečkami v 30. týdnu těhotenství. V takovém případě musejí lékaři důkladně zvažovat, jak dlouho situaci ještě „ustojí“ tělo matky a kdy už zvládne příchod na svět organismus novorozence.

„Pokud ženu nejsme schopni udržet na správné saturaci kyslíkem a upadá do jeho nedostatku, lze vyvodit, že i plod bude nedostatečně saturován a je tudíž lepší těhotenství ukončit,“ přibližuje Huvar.

S tvrzení, že by těhotné ženy měly horší průběh nákazy než netěhotné, nesouhlasí. „Nedá se to takto říct a na základě jednoho případu nelze zobecňovat. U těhotných se s tím budeme setkávat podobně jako ve zbytku populace. Už jsme rodily více těhotných s covidem, jedna paní třeba měla zcela banální průběh, neměla žádné zásadní obtíže,“ dodává.

Pozor na „rychlokvašky“

I další lékaři připouštějí, že těhotné ženy může potkat nelehký průběh covidu, avšak skutečně vážný bude mít pouze velmi malé až zanedbatelné procento z nich. Vyzývají proto nastávající maminky, ať nepanikaří.

„Je to existující choroba, čili je potřeba se tím zabývat, ale nikoli tím strašit. Těhotné ženy mohou být znepokojené zhruba stejně jako loni nebo předloni. Nemá smysl se fixovat na těžký průběh,“ uklidňuje nastávající maminky gynekolog Pavel Calda z pražské porodnice u Apolináře, kam se vedle jiných specializovaných pracovišť sváží těhotné ve vážném stavu z velké části Česka.

Kolik těhotných s vážným průběhem covidu mu již „prošlo pod rukama“, upřesnit nechce. Těžké případy v souvislosti s virovými infekcemi podle jeho slov řeší jejich klinika neustále.

„Těhotné ženy s těžkým průběhem jsou, ale jsou to jednotlivé případy. V minulosti jsme měli těhotné s H1N1 v těžkém stavu, v každé době je někdo, kdo je na tom v důsledku virové infekce špatně. Máme ale velmi dobrý systém zdravotnické péče, který je připraven léčit nemocné a to taky dělá,“ ujistil s tím, že se těhotné opravdu nemusejí bát.

Srovnávání amerických čísel s českými daty je podle něj rovněž poměrně problematické. V USA se ročně narodí přibližně 3,75 milionu dětí. Koronavirem se tam zatím nakazilo asi 38 tisíc těhotných žen, z toho 51 jich zemřelo. „Je to téměř iluze. Kdybychom do jednoho pytle naházeli všech 27 států Evropské unie, také nám vyjde nějaké číslo, ale jeho validita je velmi problematická,“ dodává.

Víc než kdy dřív je podle jeho slov nutné dávat pozor na „rychlokvašnost“ vědeckých prací. „Když děláme studii, výstupy míváme obvykle za tři, čtyři, pět let. Nyní se publikují práce, na kterých se pracuje půl roku. Musí se k tomu přistupovat s velkou rezervou, jakožto ke každé vědě a výzkumu, vše vyžaduje kritický pohled a nadhled,“ varuje.

Na plod se nákaza nepřenáší

V Česku se ročně narodí asi 112 tisíc dětí. Údaje o počtu covidem nakažených těhotných žen zatím příslušné orgány uveřejňovat nechtějí. „Data z této oblasti prozatím nemáme,“ reagovala na prosbu iDNES.cz mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky Lenka Svobodová.



Třeba epidemiolog Rastislav Maďar však podotýká, že na základě zkušeností s virem chřipky v minulosti se vyšší pravděpodobnost těžšího průběhu covidu u těhotných dala předpokládat. Za pravdu mu částečně dává i epidemiolog Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

„Pro těhotné je horší průběh u chřipky pandemické, u té sezonní by podle většiny studií měl být průběh podobný jako u netěhotné ženy. Těhotným se ovšem věnuje větší pozornost vzhledem k obecnému riziku, které se s těhotenstvím pojí,“ zdůraznil Kynčl.

Jisté však je, že koronavir se z těla matky na dítě nepřenáší, i když se různě po světě několik případů objevilo (čtěte například zde), a potvrzený není ani přenos kojením. „Není prokázáno, že by tím byly postiženy plody, jsou to všechno pouze kazuistiky, čili jednotlivé případy, na jejichž podkladu nelze sumarizovat či zobecňovat, na to je příliš brzy. Musíme počkat, až pandemie pomine a budeme mít seriózní a úplné informace,“ uzavírá gynekolog Pavel Calda.