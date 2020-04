Bezdomovci v exekucích a sponzoři ANO. Bartoš chtěl vysvětlení „hříchů vlády“

„Jelikož nám všem (a možná brzo i policii) pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dluží vysvětlení, já mu dlužím tuto svoji ‚filipiku‘, se kterou jsem se na něj ve Sněmovně nemohl obrátit,“ zdůvodnil Bartoš zveřejnění projevu, který si měl Vojtěch vyslechnout na středeční schůzi Sněmovny.

K tomu nedošlo, protože jednání se protáhlo a po třinácti hodinách bylo ukončeno. Další schůze, jejímž bodem jsou i informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu, má podle webu Sněmovny následovat v úterý 5. května.



Piráti na problematické nákupy respirátorů upozorňovali už dříve. Bartoš ministra Vojtěcha v této věci interpeloval. Poukázal třeba na to, že ministerstvo zdravotnictví nakoupilo od firmy La Factory medicínské masky za 1,2 miliardy korun. Společnost přitom byla do té doby nečinná, podle účetní závěrky měla nulové tržby, neměla žádné zaměstnance a její aktiva činila 99 tisíc korun.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

„Požádal jsem pana ministra, aby toto dodání zboží popsal počínaje výrobcem, dále uvedením jednotlivých prostředníků až po finální dodání ministerstvu zdravotnictví. Zajímalo mě rovněž, jak jeho úřad vyhodnotil důvěryhodnost svých dodavatelů,“ uvedl před týdnem Bartoš.



Deník N také zjistil, že ministerstvo zdravotnictví nakoupilo respirátory u ostravské firmy Reality World, jejíž jediný vlastník Jakub Koudela byl v roce 2017 největším sponzorem hnutí ANO.



Vládní politikaření

„Lež, pýcha, arogance, vládní politikaření, vaše osobní rivalita – to jsou slova, která si můžeme přiřadit k jednotlivým fázím problému zajištění zdravotnických pomůcek pro zdravotníky, instituce i občany v České republice,“ adresuje směrem k Vojtěchovi předseda Bartoš, který nesrovnalosti kolem ochranných pomůcek nazval „hříchy této vlády“.



Bartoš upozorňuje, že vláda neplní své sliby. „Pamatuji si jako dnes, když premiér Babiš a ministr Hamáček slibovali lidem pět roušek do každé rodiny, které doručí Česká pošta. Zatímco dnes se ve státech západní Evropy roušky rozdávají zdarma na ulici, já jsem jednorázové zdravotní roušky minulý týden objevil v lékárně. Nasáčkovaných pět kusů za 185 korun,“ pokračuje.

„Ministr zdravotnictví není vůbec dobrým manažerem a jeho resort problém dodávek ochranných pomůcek vyřešit neumí,“ uvádí Bartoš. „S ohledem na to, že prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala avizoval zájem podrobně vyhodnotit tyto nákupy, připravuje Analytický tým Pirátů podnět pro NKÚ, který bude odeslán v nejbližší době,“ uzavřel.



Sporné nákupy respirátorů Recea Prague, s.r.o. – Jednatel Jan Kunc čelí 18 exekučním řízením, má bydliště na MČ Praha 5. Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné cukrářství či uzenářství.

– Jednatel Jan Kunc čelí 18 exekučním řízením, má bydliště na MČ Praha 5. Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné cukrářství či uzenářství. De Sol Investment, s.r.o. – Majitel sídlí v Belize, kde již vlastníka není možné zjistit. Vůči jednateli je vedeno 11 exekučních řízení.

– Majitel sídlí v Belize, kde již vlastníka není možné zjistit. Vůči jednateli je vedeno 11 exekučních řízení. La Factory, s.r.o . – V naposledy zveřejněné účetní uzávěrce vykazovala nulové tržby a neměla žádné zaměstnance.

– V naposledy zveřejněné účetní uzávěrce vykazovala nulové tržby a neměla žádné zaměstnance. Batist Medical, a.s. – Firma dodala Ministerstvu zdravotnictví respirátory FFP2 za rekordní částku 866 Kč za kus. Přitom ve svém přehledu Ministerstvo zdravotnictví samo uvedlo, že se mu podařilo respirátory FFP2 koupit i za cenu cca 50 Kč za kus.

– Firma dodala Ministerstvu zdravotnictví respirátory FFP2 za rekordní částku 866 Kč za kus. Přitom ve svém přehledu Ministerstvo zdravotnictví samo uvedlo, že se mu podařilo respirátory FFP2 koupit i za cenu cca 50 Kč za kus. Reality World, s.r.o. – Jednatel byl v roce 2017 největším sponzorem hnutí ANO. Věnoval tehdy hnutí 650 tisíc korun. Zdroj: informace Pirátů

Ministr Vojtěch se k nařčení Pirátů již vyjadřoval. Na svém twitterovém účtu vysvětlil okolnosti nákupu ochranných pomůcek od firmy Recea Prague. Uvedl, že ministerstvo firmě za respirátory třídy FFP2 zatím zaplatilo 6,9 milionu korun, a dalších pět objednávek stornovalo, protože firma zboží nedodala v termínu. „U dalších tří objednávek jsou ještě respirátory na testech a čekáme na výsledek,“ napsal minulý týden.



Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

„Byl zoufalý nedostatek ochranných pomůcek. A nejen u nás, i v ostatních zemích. A to zvedlo ceny. Všude na světě. Respirátory od poloviny března do začátku dubna za 50 až 100 Kč za kus je chiméra. Dostat je za tuto cenu do ČR, včetně dopravy, bylo nereálné,“ uvedl Vojtěch.



„Na začátku taková situace asi byla, potřebné vybavení chybělo a bylo zapotřebí ho získat. Na druhé straně je nepochybné, že akutní hrozba v nějakém okamžiku pomine. Na to se chceme zaměřit,“ řekl prezident Národního kontrolního úřadu Miloslav Kala. „Ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně,“ připomněl. NKÚ nákupy prověří.

Vojtěch již také odmítl souvislost mezi sponzorstvím a udělením zakázky firmě Reality World. Uvedl, že o sponzorování kampaně ANO vůbec nevěděl a majitele firmy nezná. Ministr dlouhodobě oponuje potřebou akutního nákupu pomůcek v odpovídající kvalitě.