Pětice lidí evakuovaných do Prahy z Číny má negativní test na koronavirus

Na Twitteru o tom v pondělí informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dva studenti z Wu-chanu, který je epicentrem nové nákazy, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník přiletěli do Prahy po půlnoci.

Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je v neděli večer vyzvedl český vládní speciál. Sanitkou pak byli převezeni do Nemocnice Na Bulovce.

„Z Bulovky mám informace, že nemají příznaky a daří se jim dobře,“ uvedl ministr. Ve francouzském letadle bylo 250 lidí ze 30 zemí. Podle tamních médií 36 z nich vykazovalo chřipce podobné příznaky, které mohou signalizovat i koronavirus.

„Podle dosud známých skutečností trvá inkubační doba onemocnění 12 až 14 dní, většina nemocných dosud onemocněla do desátého dne,“ upozornil mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.



Mezi testovanými lidmi v Česku byli jak Češi, kteří cestovali z Asie, tak turisté ze zahraničí. Preventivně byli vyšetřeni také například muž z Orlickoústecka, který se vrátil z Mexika, nebo žena z Brazílie, která přicestovala do Česka přes mezinárodní letiště v jihovýchodní Asii. V karanténě je zatím také žena z Libereckého kraje, která byla v kontaktu s jedním z nakažených Němců. Její výsledky byly také negativní.

Celosvětově se nakazilo novým typem koronaviru více než 17 000 lidí, více než 360 zemřelo. V Evropě případy nákazy potvrdila Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Finsko a Švédsko. Kromě jednoho obyvatele Wu-chanu, který zemřel na Filipínách, byly všechny oběti v pevninské Číně.

Vláda se rozhodla od nadcházející neděle přerušit do odvolání letecké spojení s Čínou. Tam se vyskytuje ještě stovka českých občanů, kteří by se také chtěli vrátit do vlasti. Do neděle zamíří do Česka ještě pět spojů. Není jasné, zda se podaří vrátit včas všem. V pohotovosti má pro ně být připraven vládní speciál.