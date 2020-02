Vláda projedná zákaz letů do Číny i humanitární pomoc zemi kvůli koronaviru

7:00 , aktualizováno 7:00

Ministři projednají, zda bude zakázán úplný zákaz letů do Číny kvůli obavám z šíření nového typu koronaviru. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš naznačil, že zákaz by nemusel platit hned, ale kvůli Čechům ještě pobývajícím v Číně by mohl začít platit do konce týdne.