Neměla vyděsit, tvrdí o poplašné nahrávce žena. Přihlásila se policii

Po Messengeru tady teď lítá klasická fake news, která bohužel už dost lidi vystrašila Bohužel dobře udělaná. Audiozpráva, ve které říká mladá žena, že má informace „od holčiny, která má mamku na ministerstvu“, že se chystá celková karanténa, vyhlašovat se bude z neděle na pondělí, bude taky armáda v ulicích, ulice se uzavřou a bude zákaz vycházení, že to má z první ruky. Je to nesmysl. Nic takového nikdy nebylo na stole. Dneska jsme už popřeli karanténu Prahy, a teď popíráme i tuto šílenou fake news. Prosím vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí. Děkuju moc.