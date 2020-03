Itálie bude trestat přenos viru jako vraždu, muž nakazil lékaře při plastice

Incident se podle magazínu Newsweek odehrál minulý týden v nemocnici Parini ve městě Aosta na severozápadě Itálie. Muž šel do nemocnice na plánovanou operaci nosu. Anesteziolog si ale těsně před začátkem zákroku všiml, že u pacienta postupně narůstá tělesná teplota.

Lékaři proto muže otestovali a zjistili, že má nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Pacienta z nemocnice propustili a nařídili mu domácí karanténu. Kvůli své bezohlednosti ale podle listu la Repubblica stačil nakazit chirurga, anesteziologa a sálovou sestru.

Nakažený muž před návštěvou nemocnice pracoval v resortu v Aostě, kde přišel do kontaktu s řadou turistů z Lombardie, kde je situace ohledně koronaviru z celé Itálie nejvážnější.

Už v práci začal muž pociťovat příznaky koronaviru. Trpěl mírným kašlem a únavou. Obával se však, že nahlášení příznaků zdravotnickým úřadům by vedlo k odložení plastické operace, a tak se rozhodl raději mlčet.

Italská prokuratura nyní proti muži zahájila trestní řízení pro vědomé zhoršení epidemie. Podle ní hrozí muži za jeho provinění až dvanáct let za mřížemi.

„Je nezbytné, abychom nadále sledovali zdraví lékařů, zdravotních sester a všech zdravotnických pracovníků,“ uvedl tajemník nemocnice v Aostě Riccardo Brachet Contul, podle kterého je nutné personál nemocnic před koronavirem co nejlépe ochránit.

Případ se odehrál jen několik dní poté, co v Itálii koronaviru podlehl sedmašedesátiletý lékař Roberto Stella v lombardském městě Busto Arsizio. Italská národní federace lékařů posléze vyzvala vládu aby nebrala nebezpečí, kterému lékaři a zdravotní sestry čelí, na lehkou váhu.

Itálie ve čtvrtek ohlásila 3 405 mrtvých. Země tak registruje více lidí, kteří zemřeli na koronavirus, než Čína. Počet nakažených stoupl o 5 322 na 41 035. Italská vláda oznámila, že prodlouží restriktivní opatření, jež měla zastavit šíření koronaviru, a jejichž platnost měla skončit tento měsíc či na začátku dubna.

VIDEO: Kolik odejde, tolik přijde, popisuje italský lékař situaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Itálie bude přenos koronaviru z neopatrnosti trestat jako vraždu

Italské úřady minulý týden varovaly, že kdokoliv opouští svůj domov vyjma cest do práce a na nutný nákup, vystavuje se riziku pokuty nebo vězení. Člověku s příznaky koronaviru, který nezůstane v domácí karanténě, hrozí podle úřadů obvinění z ublížení na zdraví a pobyt za mřížemi v délce šesti měsíců až tří let.

Pokud by však člověk s koronavirem svou neopatrností nakazil někoho z ohrožené skupiny, do níž patří senioři, chronicky nemocní a lidé s oslabenou imunitou, může být podle listu Il Sole 24 Ore v případě jejich smrti obviněn z úmyslné vraždy a potrestán odnětím svobody až na 21 let.



Lidé, kteří pokračují ve své každodenní rutině i poté, co vědomě navázali kontakt s člověkem nakaženým koronavirem, mohou čelit stejnému trestu. Stejně tak infikovaní, kteří nevarují lidi kolem sebe, že je mohou nakazit.

Ti, kteří porušují pravidla a pohybují se na veřejnosti bez dobrého důvodu, čelí pokutě až 206 eur ( 5 557 korun) nebo tříměsíčnímu vězení. Ten, kdo bude lhát úřadům o naléhavých důvodech, proč se potřebuje navzdory omezením pohybovat napříč Itálií, může poputovat za mříže až na šest let.