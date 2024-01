Korespondenční volba z ciziny v praxi: volič si musí sám vytisknout lístek

„Právo volit mají všichni občané naší republiky kdekoliv po světě a korespondenční volba jim má výkon tohoto práva pouze ulehčit,“ komentuje návrh ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) pod jehož resort novela zákona spadá.

Ulehčení by měla přinést podle vlády korespondenční volba. Vláda návrh koaličních poslanců podpořila minulý týden. Dotknout by se volba poštou mohla zhruba 400 až 600 tisíc Čechů žijících v cizině. Jejich počet se mění, a to i kvůli krátkodobým pobytům, typicky za studiem nebo prací.

Poštou na ambasádu

Nyní mohou Češi v zahraničí dojet vhodit svůj hlasovací lístek do urny jen osobně na zastupitelský úřad, a to s vyřízeným voličským průkazem. Jednodušší to mají ti, kteří se nacházejí v hlavním městě země, kde ambasáda zpravidla sídlí. Pro některé to ale znamená hodiny cestování. „Ano, občané České republiky mají možnost volit na zastupitelských úřadech, ale často to znamená cestovat stovky i tisíce kilometrů, aby mohli navštívit nejbližší zastupitelský úřad,“ upozornil předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Pokud novela projde, kilometry na cestách za hlasováním by mohly Čechům odpadnout.

A jak by to vypadalo v praxi?

Stejně jako to platí už nyní, volič se musí zapsat u místně příslušného českého zastupitelského úřadu do voličského seznamu. O hlasování poštou musí následně alespoň 40 dní předem požádat a nahlásit adresu. Na ni mu pak přímo zastupitelský úřad pošle doručovací obálku, úřední obálku, identifikační lístek a informace k hlasování.

Na nich volič stvrdí podpisem, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si následně vytiskne z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak i s identifikačním lístkem dá do doručovací obálky, kterou odešle s předstihem před volbami zpět ambasádě, kde bude mít obálky na starost zvláštní volební okrsková komise.

Ty podle identifikačních lístků označí ve výpisu ze seznamu voličů, kdo hlasoval korespondenčně.

„Identifikační lístky odloží stranou a úřední obálky vhodí do volební schránky, aby se smísily s úředními obálkami z prezenčního hlasování. Poté se teprve otevře volební schránka a začne sčítání hlasů,“ uvádí k průběhu korespondenčních voleb návrh zákona.

Systém podle předkladatelů novely v zásadě vylučuje možnost, že by volič hlasoval dvakrát, tedy i osobně. Zaslané hlasovací obálky pak volební komisaři smísí s ostatními ve volební urně.

Korespondenční volbu pro krajany má zavedenu většina zemí v Evropské unii včetně sousedních států Německa, Rakouska, Slovenska, Polska.

Politická bitva s přespáváním

Zavedení hlasování Čechů v cizině poštou ale nemá podporu celé Sněmovny. Proti jsou hnutí ANO a SPD. Ty mluví o možném ohrožení demokracie a rozporu s ústavou. Volbu nepovažují za tajnou a nebude jisté, že hlasoval oprávněný volič. Z podnětu vládních poslanců svolala na středu předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) mimořádnou schůzi. Očekávají se obstrukce ze strany opozice a dlouhá noční jednání.

„Nejdříve se pokusíme jednat s koalicí a hledat kompromis. Cílem nejsou obstrukce. Pokud ale bude koalice opět chtít vše převálcovat, pak využijeme všech prostředků, abychom tomu zabránili,“ přiblížil za ANO Karel Havlíček. Hnutí předloží návrh ústavního zákona o referendu ke korespondenční volbě.