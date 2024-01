Korespondenční volbu podporují mladí a vzdělaní. Část Čechů se obává manipulace

Ke korespondenční volbě Čechů v zahraničí se o něco lépe staví ženy, mladší lidé a vzdělanější část obyvatelstva. Nejvíce tento způsob hlasování podporují obyvatelé Prahy a voliči vládních stran.

„Z našich výsledků se zdá, že mají zastánci korespondenční volby v Dolní komoře Parlamentu ČR v míře podpory ze strany občanů navrch. Ukázalo se, že i u voličů opozičních stran je nezanedbatelná část pro zavedení korespondenční volby Čechů v zahraničí,“ doplňuje výsledky autor výzkumu Jan Burianec.

Mezi argumenty pro zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí zaznívá od respondentů především základní demokratické právo volit, zjednodušení či dostupnost hlasování a zvýšení celkové volební účasti.

V argumentech proti nejčastěji zaznívala možnost manipulace výsledků či to, že by lidé žijící v zahraničí neměli zasahovat do politiky a dění v ČR.

Korespondenční volba v Česku

Autoři výzkumu se dotazovali respondentů také na to, zda a v jaké formě by si přáli zavést korespondenční volby v Česku. Společnost rozděluje to, zda volit poštou, nebo prostřednictvím internetu.

„Korespondenční volba v Česku poštou či přes internet ještě více rozděluje sociodemografické skupiny z hlediska věku či vzdělání. Myslím, že Češi vnímají elektronické volby až jako poslední možný krok, když se povede právě korespondenční volba ze zahraničí a nebudou tak vznikat pochybnosti. Také je potřeba stále ladit systém eGovernmentu, aby česká veřejnost těmto mechanismům důvěřovala. Až pak bude potenciální možnost následovat státy jako je třeba Estonsko,“ uvedl Burianec.

Korespondenční hlasování by se mohlo týkat kolem půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jedná se o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států EU, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.