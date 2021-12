Je tu kometa Leonard. Jestli nezeslábne, uvidíme ji pouhým okem, říká astronom

Čím je kometa s označením C/2021 A1 Leonard zvláštní?

Kometa Leonard je zajímavá především tím, že byla objevena člověkem, nikoliv přístrojem. V dnešní době je mnoho takzvaných přehlídkových systémů, které po světě sledují komety. Když se nějaká podaří objevit, tak se to propíše do počítače a pak se to zavede do systému. Tady v tom případě to bylo objeveno člověkem, který to skutečně fyzicky pozoroval pomocí dalekohledu.

Podle čeho získala kometa své jméno a kdy byla objevena?

Kometa dostala název Leonard podle příjmení astronoma, který ji objevil. Je to kometa, která byla jako vůbec první v tomhle roce objevena, tedy v lednu 2021. Mělo by se jednat o nejjasnější kometu, ale to ještě uvidíme.

Petr Horálek (1986) Český astronom a fotograf vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. V letech 2010-2012 působil na Astronomickém ústavu AV ČR jako pozorovatel bolidů, v roce 2013 pak jako odborný pracovník na Hvězdárně v Úpici. V roce 2015 přešel na volnou nohu a začal popularizovat astronomii a astrofotografii. V říjnu 2015 po něm byla pojmenovaná planetka 6822 Horálek, kterou v roce 1986 objevila astronomka Zdeňka Vávrová na Kleti. Napsal stovky populárně-astronomických článků.

Opravdu stačí k jejímu pozorovaní pouhé oko nebo je k tomu potřeba nějakého speciálního přístroje?

Odpovědět na tuhle otázku je problém, protože u té komety se ukazuje, že to, co se původně předpovídalo – že by měla být nejjasnější mezi 7. až 12. prosincem, tak to se momentálně neděje. Kometa se přestala vyjasňovat a astronomové se obávají, že přichází o sílu a dech. Pravděpodobně nebude tak čistá a nebude pozorovatelná pouhým okem.

Tak jako tak, kdyby se ji lidé vydali pozorovat alespoň malým dalekohledem, protože na něm už vidět je, tak je mimořádně důležité ji jet pozorovat mimo město. Očima asi vidět nebude, tento průběh ještě sledujeme. Ale malým dalekohledem nebo binokulárem je malá mlhavá skvrnka už vidět, ale opravdu jen mimo město.

Kde a kdy by mohly být v Česku nejlepší pozorovatelské podmínky?

Nejlépe bude vidět mezi 7. až 12. prosincem, kdy ta kometa bude viditelná na časně ranní obloze. Bude se pohybovat přes souhvězdí Pastýře k souhvězdí Hlavy hada. V této době by měla být kometa Leonard nejvýraznější, ovšem jak jsem říkal, ještě v této době nevíme, jestli to tak opravdu bude. V následujících dnech budeme její aktivitu nadále sledovat.