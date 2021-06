Měsíc ve čtvrtek „ukousne“ Slunce při částečném zatmění

Letos se sice nedočkáme toho, že by Měsíc z našeho pohledu zakryl sluneční kotouč z větší části, přesto bude tato událost v něčem poměrně unikátní. K zatmění totiž dojde kolem kolem poledne, a to znamená, že bude dobře viditelné i v zastavěných oblastech, protože se bude pohybovat vysoko nad obzorem. Podle astronomů bude takto vysoko položené zatmění Slunce viditelné až v roce 2179.

Tento úkaz se do Česka vrací po šesti letech. Předchozí zatmění viditelné od nás bylo 20. března 2015 a na to další si počkáme jen rok. Zatmění Slunce se nám může jevit vzácné do chvíle, než se na něj podíváme globálně, z pohledu celé zeměkoule.

Ve světě je možné vidět různé druhy zatmění Slunce i několikrát do roka, výjimečnější je úplné zatmění Slunce. Jeho záběry z celého světa pořizuje s týmem specialistů astronom Miloslav Druckmüller.

20. února 2021

Zakrytí pětiny Slunce

Vraťme se však k tomu aktuálnímu. Úkaz začne v Česku po 11:35 středoevropského letního času (SELČ), kdy se silueta Měsíce ve fázi novu „zakousne“ do slunečního disku z horního pravého okraje. Na severozápadě Čech zakryje podle astronoma Petra Horálka největší část slunečního průměru, dále na východ však zatmění začne později a bude menší.

Pozorovatel v Česku stojící na 50. stupni severní šířky a 15. stupni východní délky uvidí Měsíc pomyslně zanořený 16,8 % hluboko do kotouče Slunce. Ze samotného povrchu Slunce zmizí necelých 10 %, uvádí Martin Gembec ze serveru Astro.cz.



Jen pro srovnání, před šesti lety zakryl Měsíc téměř 75 procent slunečního kotouče.



Zatmění Slunce K zatmění Slunce dojde tehdy, když se mezi pozorovatele a Slunce promítne Měsíc v novu, který sluneční disk částečně nebo zcela zakryje. Měsíc obíhá Zemi po dráze mírně odkloněné od roviny zemské dráhy, častěji tedy Měsíc v novu sluneční disk na denním nebi mine a k zatmění nedojde. Zhruba jednou za půl roku se však Měsíc v novu dostane na své dráze velmi blízko pomyslné přímky mezi Zemí a Sluncem a část obyvatel Země tak spatří tento úkaz.

Například na východě Slovenska bude až po 12:08 SELČ a zakrytí dosáhne jen devíti procent. Maximum úkazu nastane nad oběma státy mezi 12:30 až 12:55 podle polohy pozorovatelů, obecně se uvádí čas 12:39. Kolem poledne bude ve výšce více než 60 stupňů nad obzorem, úkaz pak skončí před 14:00.

Pokud byste letos chtěli pozorovat úplné zatmění Slunce, museli byste se vydat na začátku prosince na Antarktidu. Jak již bylo uvedeno, příští rok se budete moci touto podívanou pokochat znovu a tentokrát ve větší intenzitě. V úterý 25. října 2022 totiž Měsíc zakryje více než 40 procent Slunce.

Petr Horálek doplňuje, že během následujících devíti let bude v Česku možné pozorovat šest částečných zatmění. Vedle již zmíněného roku 2022 to budu roky 2025, 2026, 2027, 2029 a 2030.

„Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné u nás proběhne 7. října 2135, kdy by mělo být vidět, pokud bude dobré počasí, např. v Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Olomouci nebo v Ostravě. Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné přímo v Evropě nastane 12. srpna 2026 a bude možné ho pozorovat ve Španělsku nebo na nejzápadnějších výběžcích Islandu,“ přibližuje v tiskové zprávě termíny souvisejících úkazů Eva Marková ze Sluneční sekce České astronomické společnosti.



Pokud nebudete chtít pozorovat zatmění sami, můžete využít nabídky řady českých hvězdáren a astronomických spolků, kteří připravují mimořádná pozorování tohoto úkazu. Při sledování úkazu dbejte na bezpečnost a chraňte si zrak.

Zatmění je pozorovatelné s ochrannými pomůckami, například sklem ze svářečských brýlí, tzv. mylarovou fólií nebo alespoň skrz kompaktní disk. Při přímém pohledu do Slunce, zvláště skrz dalekohled nevybavený filtrem, totiž hrozí trvalé poškození zraku.

„Traduje se například, že právě kvůli pozorování Slunce měl problémy se zrakem i Galileo,“ připomněl již dříve osud slavného hvězdáře Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.