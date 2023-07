Na diskusích o redefinici manželství lze vidět, jak ti, kdo se považují za tolerantní, dokážou nenávidět. Málokdo totiž umí nenávidět tak dokonale jako oni. Jen okázale proklamují, jak jsou tolerantní, a přitom jsou nezřídka mistry v nenávisti. Ti, kdo skutečně tolerantní jsou, o tom nemluví – nepotřebují to vytrubovat do světa, je to pro ně normální.

Až kolem roku 2000 se na Západě vyskytl názor, že manželstvím může být i svazek osob stejného pohlaví. Do té doby si to nemyslel nikdo.