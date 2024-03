KOMENTÁŘ: Lze dnes použít slovo „Cikán“? Je přece naše věc, jak jim budeme říkat

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Můžeme dnes ještě o někom neutrálně říci, že je Cikán? Komu to vadí a kdo to jen využívá, aby vyžadoval, co sám nedodržuje? A proč jsou největšími nositeli těchto stereotypů profesionální „romští aktivisté“? ptá se nezávislá senátorka a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová.