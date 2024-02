Dějiny vulgárních gest: Diogenes urážel prostředníkem, Shakespeare palcem

Vysmahni. Vzkaz gesta s prostředníkem je mezinárodně srozumitelný. Vyložit se samozřejmě dá i mnohem ofenzivněji.

„Tady kráčí aténský demagog!“ volal filozof při onom setkání hlasitě a posměšně. Ne, Diogenes nebyl obdivovatelem řečníka a politika Démosthena. A nezůstal jen u slov. Své opovržení podtrhl i výmluvným gestem, při křiku ukázal vztyčený prostředník.

Onu scénu vykreslil ve spisu Životy význačných filozofů historik Laertios, měla se odehrát ve čtvrtém století před naším letopočtem. Naznačuje, že vulgární gesto, které používáme dodnes, má dlouhatánské kořeny. A trochu krkolomné.

Digitus impudicus: polibte mi falus

„Je to jedno z nejurážlivějších starověkých gest,“ cituje BBC antropologa Desmonda Morrise. Odborník na starověké civilizace Max Nelson poté ve své studii z roku 2017 vysvětluje, co podle jeho mínění vztyčený prostředník znamená: penis v erekci. Právě v tomto spojení defiluje vztyčený prostředník v satirickém díle Oblaka od Aristofana.

Jiný autor, Anthony Corbeill, vidí podle agentury Reuters význam gesta rozmáchleji, dává mu dokonce spirituální rovinu. „Neznámějším příkladem koexistence lidského a transhumánního prvku je napřažený prostředník,“ líčí, „původně gesto představovalo vztyčený falus, znamenalo sexuální hrozbu směrem k osobě, na kterou směřovalo, a zároveň to byl apotropaion, gesto, na odvrácení nežádoucích živlů silnějších než lidé.“

Ze starého Řecka si gesto našlo cestu i do Říma. Stalo se tak oblíbeným, že si vydobylo vlastní název, digitus impudicus, sprostý, urážlivý prst. Císař Caligula s jeho pomocí ponižoval své poddané, když je nechal líbat právě svůj vztyčený prostředník místo své ruky – jako by mu vkládali polibek na penis. Jak zahanbující to bylo, o tom svědčí jedna z interpretací motivu Caligulova zavraždění. Velitel pretoriánské gardy Cassius Chaerea ho měl podle ní nechat zabít i proto, že jej skrze digitus impudicus potupil, uvádí studie Benjamina K. Bergena z roku 2019. Jiné pojednání o obscénním prstu popisuje, že Julius Caesar potrestal vyhnáním z Říma herce, který vztyčený prostředník ukázal na nevychovaného diváka, který rušil představení.

Vztyčený prostředník představuje penis v erekci, ostatní prsty varlata, shrnuje Morris.Portál CNN však nezastírá, že všechno tak docela jisté není. Podle Nelsona není zřejmé, zda starořímský prostředník směřoval vzhůru jako při dnešní, moderní verzi gesta. Mohl být napřažený horizontálně nebo i jinak.

Římský dějepisec Tacitus naznačuje, že obscénní prostředník už tehdy překračoval hranice. Píše totiž, jak poznamenává pro BBC Thomas Conley, autor knihy o komunikaci skrze urážky, že oním gestem častovaly germánské kmeny římské vojáky.