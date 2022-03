Zásadní je pro ukrajinské děti milé přivítání a výuka češtiny, říká pedagožka

České školství aktuálně čelí výzvě, jak začlenit všechny přicházející ukrajinské děti. Jak nejlépe postupovat?

To, co je důležité a co už se děje, je průběžný monitoring a sběr dat na všech úrovních. Je opravdu důležité vědět, kde máme jaké kapacity na celostátní, krajské a lokální úrovni ve vzdělávání. A nastavit funkční komunikaci, aby rodiny věděly, jak mohou své děti do systému vzdělávání zapojit.

Škola může být místem, kde má dítě šanci trochu zapomenout na strasti spojené s válkou, kde má možnost si mentálně odpočinout od stresu maminky a dalších členů rodiny, kteří tu s ním jsou. Klára Laurenčíková předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání