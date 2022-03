Ukrajinci v českých třídách: pravidla pro výuku nejsou, učitelé čelí výzvám

Přímé začlenění do kolektivu nebo oddělené skupinky s intenzivní výukou češtiny. Tak vypadají první dny ukrajinských dětí v českých školách. Náročná situace to není jenom pro ně, ale i pro ředitele a učitele, kteří se musejí postavit novým výzvám. A to bez dostatečné podpory od ministerstva školství, co a jak mají s dětmi probírat. Jedno je ale jisté - žáky čekají úlevy.