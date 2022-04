A teď se představte vy. Kantorka začala po večerech učit uprchlíky česky

„S nápadem učit Ukrajince česky jsem přišla v momentě, když jsem zjistila, že i u nás budeme mít uprchlíky. Nejdříve měla výuka probíhat v rámci jedné rodiny, ale pak jsme se se starostkou domluvily, že to uděláme pro všechny zájemce. Aby se i oni poznali mezi sebou a mohli si navzájem pomáhat. Podotýkám, že neumím ani ukrajinsky, ani rusky, azbuku nepoznám,“ říká s úsměvem Havlíčková.

Cílem první lekce by ale podle ní mělo být zvládnutí seznamování, lidé by se měli umět představit a říct, kolik jim je let, kde bydlí a jak dlouho jsou v České republice.

Do pomyslné školní lavice zasedlo devět žáků, čtyři děti a pět dospělých, přičemž tři za výukou přijeli z Chabařovic, zbývající jsou z Řehlovic. „Já jsem Monika, mám velké oči, jsem veselá. Mám ráda hudbu, knihy a taky mám ráda svoji rodinu,“ říká učitelka a na tabuli kreslí svůj obličej, knížku a postavy rodiny. „A teď se vy představíte mně,“ vyzývá své posluchače.

Jako první jde s kůží na trh Natali, která je spolu se sestrou a jejím synem ubytovaná v Chabařovicích. Čeština je pro ni zatím oříšek. Zatím mluví více ukrajinsky než česky, ale snaží se dávat pozor a pochytat, co nejvíc může.

„Gramatiku se teď učit nebudeme, jde o to, aby se naučili pojmenovat věci kolem nás, dokázali se zeptat, kde je zastávka autobusu, nebo věděli, jak se mají zachovat u lékaře,“ podotýká učitelka. „Musím zjistit, co už pochytili, a podle toho budeme pokračovat v dalších hodinách,“ dodává.

Ukrajinci v Ústeckém kraji Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Ústí nad Labem prošlo od jeho otevření do této středy 9 687 uprchlíků. Oprávnění k pobytu získalo podle údajů ministerstva vnitra například v Ústí nad Labem 1 608 osob, v Děčíně 492, v Chomutově 819 nebo v Lounech 317 osob. Děti uprchlíků se nemusejí po dobu až 90 dnů zapojit do školní výuky. Třeba jen v Ústí se však zapojilo do výuky na základních školách už 270 dětí. Školy jsou jich tu schopné přijmout ještě několik desítek.

Když se před tabuli postaví deváťák Volodymyr, zkráceně Vova, představí se v češtině zcela bez problémů. Je tady měsíc a už druhý týden chodí do základní školy. I přes počáteční jazykovou bariéru mezi české spolužáky zapadl bez problémů a potíže nemá ani se zvládnutím učiva.

„Co se učím teď u vás, umím už ze školy na Ukrajině. To jsme probírali v sedmé třídě,“ říká a počítá s tím, že s češtinou teď bude pomáhat i mamince.

S dcerou Valerií a kočkou Soňou utekla před válkou také Diana. Ani ona se zatím s češtinou moc nekamarádí, a když se představuje ostatním, ukrajinštinu prokládá angličtinou. Českých slovíček je zatím pomálu. Přesto si intenzivně hledá práci a věří, že se česky alespoň něco naučí. To malá Valerie je jiná třída, do školy chodí teprve od pondělí a už zná víc českých slov než její maminka. A nebojí se je použít.

„Děti nasávají vědomosti jak houby, učí se velmi rychle. A mají velkou výhodu, že jsou ve škole s českými dětmi. Maminky se pak mohou učit od nich,“ zdůvodňuje velké a rychlé pokroky u dětí Monika Havlíčková.

Když bude zájem, hodinu přidá

Její slova potvrzuje i osmák Nikita. Baví ho matematika, chemie a fyzika. „Výuce rozumím, mám už i české kamarády,“ říká a bez obtíží na svůj pracovní list píše odpovědi na otázky Kde bydlím, Kolik mi je nebo Jak dlouho jsem v České republice.

Ve druhé části výukové dvouhodinovky se děti i dospělí učí pojmenovat hygienické potřeby, které mají před sebou: šampon, kapesníky, zubní kartáček či pastu. Když si předmět můžou osahat, lépe si zapamatují, jak se řekne česky. Dětem to jde zase snadněji než dospělým.

Výuka češtiny pro zájemce z Ukrajiny bude v Řehlovicích i dál probíhat každou středu v podvečer, v případě většího zájmu i častěji.

„Když bude zájem, hodinu přidám. Pokusíme se sehnat i učebnice, aby se uprchlíci mohli vzdělávat sami. Viděla jsem, že si dělali poznámky, tak věřím, že si z hodiny něco odnesli,“ hodnotí první lekci češtiny učitelka Monika Havlíčková.