S tím se počítá hlavně až od dalšího školního roku. To znamená, že v září zřejmě půjde do škol dvakrát více dětí než obvykle. Už teď však v některých městech ukrajinské děti do škol nastupují a kapacity docházejí.

Vznikají také vyloženě ukrajinské jednotřídky s ukrajinskými učitelkami. Právě to je řešení, které pro tento školní rok vidí ministerstvo jako nejvhodnější.